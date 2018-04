Il Mistero di Donald C. - trailer e clip in italiano del film con Colin Firth e Rachel Weisz

Dopo il biopic Premio Oscar La teoria del tutto premiato agli Oscar 2015, il regista James Marsh torna dietro al macchina da presa per dirigere Il Mistero di Donald C. (The Mercy). Il film, nei cinema italiani dal 5 aprile con Adler Entertainment, racconta la storia vera di Donald Crowhurst, velista amatoriale che nel 1968 partecipò alla regata in solitaria intorno al mondo organizzata dal Sunday Times. La sua impresa è stata, per anni, avvolta dal mistero.





Il Mistero di Donald C. racconta l’incredibile storia vera di Donald Crowhurst (Colin Firth - Il discorso del re, Kingsman: Secret Service, Le due vie del destino - The Railway Man), velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Clare (Rachel Weisz - La luce sugli oceani, The Lobster) e i loro figli, imbarcandosi, non senza esitazioni, nell’avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron. La storia della pericolosa navigazione solitaria di Crowhurst e delle difficoltà da lui affrontate nel viaggio mentre la sua famiglia attendeva il suo ritorno, rimane uno dei misteri più duraturi della storia recente.

Nel cast anche David Thewlis (Anomalisa, La teoria del tutto), Ken Stott (War & Peace, Lo Hobbit), in una produzione della Blueprint Pictures (Marigold Hotel, In Bruges – La coscienza dell’assassino).

La sceneggiatura del film è di Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum) assiduo collaboratore del regista Steven Soderbergh per il quale ha scritto The Informant!, Contagion ed Effetti collaterali. Le riprese hanno preso il via nel Regno Unito a maggio 2015 presso Teignmouth nel Devon. Sono poi proseguite presso l'Isola di Portland nel Dorset e a Malta con riprese sui set del Mediterranean Film Studios di Kalkara.

Il 55enne Colin Firth ha 20 anni in più del vero Donald Crowhurst quando salpò per la Golden Globe. Durante le riprese Firth si è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale con una lussazione dell'anca.

La storia di Donald Crowhurst è stata raccontata in un'altra produzione britannica, il film indipendente del 2017 Crowhurst, diretto da Simon Rumley e interpretato da Justin Salinger nel ruolo di protagonista. Il film è stato terminato prima di quello di James Marsh, ma il distributore di Il Mistero di Donald C. l'ha acquistato e ne ha ritardato l'uscita di un mese.