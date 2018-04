Moschettieri del Re, il nuovo film di Giovanni Veronesi

Di Federico Boni mercoledì 4 aprile 2018

In sala dal 27 dicembre.

Archiviato il disastroso Non è un paese per giovani, lo scorso anno fermatosi addirittura sotto il milione di euro d'incassi, Giovanni Veronesi torna sul set per girare Moschettieri del Re, film targato Vision Distribution e Indiana Production.

Una pellicola natalizia (e in costume) interpretata da 4 celebri volti del cinema italiano, ovvero Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Un film che segna il ritorno alla commedia di Veronesi, con D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos cge vivranno una nuova, coraggiosa, divertente e un po’ pazza avventura per salvare il Re Luigi XIV.

Via alle riprese nel mese di maggio, con uscita in sala datata 27 dicembre. Decine gli adattamenti cinematografici del celebre romanzo di Alexandre Dumas, con l'ultimo, I tre moschettieri, nel 2011 diretto da Paul W. S. Anderson. Il primissimo, nel 1909, fu proprio italiano, con Mario Caserini alla regia.