'Meryl Streep nuova Principessa Leia', boom di firme in una petizione on line

Di Federico Boni mercoledì 4 aprile 2018

Meryl Streep entrerà nell'Universo Star Wars?

In casa Disney hanno giurato e spergiurato che Carrie Fisher non comparirà mai più in nessun capitolo di Star Wars, nei celebri abiti della Principessa Leia, ma in rete un numero spropositato di fan ha di fatto chiesto la 'resurrezione' del personaggio.

Ma non attraverso la CG, bensì con un'altra attrice al suo posto. Sacrilegio? Probabilmente sì, se non fosse che il nome in questione sia quello della diva più stimata e premiata di sempre: Meryl Streep.

«In quanto fan di Star Wars e di Carrie Fisher, non vogliamo che lei venga bruscamente tagliata fuori da Star Wars: Episodio IX senza un motivo ragionevole. Quindi, riscritturare Leia è un’opzione più che perseguibile e crediamo che Meryl sia la candidata ideale per interpretarla».

Oltre 10.000 le firme raccolte, per una petizione che quasi certamente non andrà incontro a nessuna concessione da parte della Disney. Va detto che la Streep e la Fisher erano ottime amiche, tant'è che fu proprio Meryl il suo alter-ego cinematografico in Cartoline dall’inferno, ma come più volte ribadito Leia non si vedrà in Star Wars IX. A J.J. Abrams, di ritorno in cabina di regia, e agli sceneggiatori il compito di motivare la sua assenza.

Meryl Streep and Carrie Fisher pic.twitter.com/Ie5BD7YI8j — skywalker (@tolkienianjedi) 5 marzo 2018

Fonte: BBC