The Last Starfighter: Gary Whitta rivela concept art del reboot di "Giochi Stellari"

Di Pietro Ferraro giovedì 5 aprile 2018

Gary Whitta condivide su Twitter alcuni concept art che potrebbero rivelare lo sviluppo di un reboot di "The Last Starfighter".

Gary Whitta ha recentemente utilizzato i social media per condividere alcuni intriganti concept art del reboot del classico anni '80 Giochi Stellari aka The Last Starfighter. Whitta, che ha co-sceneggiato Rogue One, non ha parlato su cosa sta lavorando esattamente, ma ha detto che "non dovrebbe mostrarcelo" così presto, il che ha portato ad ipotizzare che un reboot di The Last Starfighter potrebbe essere in sviluppo. Whitta ha rivelato che sta lavorando al progetto con il suo partner di scrittura Jonathan Betuel, che ha scritto la sceneggiatura dell'originale The Last Starfighter.

Gary Whitta ha condiviso 4 immagini con astronavi che saranno immediatamente riconoscibili dai fan del classico sci-fi del 1984. I concept sono stati realizzati da Matt Allsopp che ha lavorato anche su Rogue One.

Okay, probabilmente non dovrei mostrarvelo così presto, ma qui c'è qualcosa con cui ho armeggiato con il mio co-sceneggiatore Jonathan Betuel. Potreste riconoscere le astronavi. Grazie allo straordinario Matt Allsopp (lead concept artist di Rogue One ) per la creazione di queste immagini per noi.

Nel febbraio 2008 vengono annunciati piani per un sequel di The Last Starfighter, chiamato semplicemente Starfighter, ma quel progetto si arenò in fase di sviluppo nonostante l'interesse di Steven Spielberg e Seth Rogen. Nel 2015 è stato annunciato che Jonathon Betuel stava lavorano su una serie incentrata sul mondo di The Last Starfighter, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti. I concept art di Gary Whitta potrebbero quindi provenire da quel progetto di Betuel.

Giochi Stellari (The Last Starfighter) diretto da Nick Castle narrava le avventure di Alex Rogan, un adolescente medio reclutato da una forza di difesa aliena per combattere in una guerra interstellare dopo aver stabilito un punteggio record nel videgioco arcade Starfighter (“Congratulazioni Starfighter! Sei stato reclutato dalla Lega Stellare per difendere la frontiera contro Xur e l'armata di Ko-dan!”). Molti degli elementi di The Last Starfighter sono finiti nei libri di Ernest Cline da Ready Player One con assonanze tra i protagonisti Wade Watts e Alex Rogan al successivo Armada, che presto diventerà un film, in cui il concetto di addestrare ignari giovani futuri piloti attraverso videogiochi è preso nella sua interezza.

Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno parlato del desiderio di fare un reboot di The Last Starfighter, e in un tweet successivo, Gary Whitta ha citato Rogen. Sembra che ci sia tutta l'intenzione di aggiornare in qualche modo il classico Giochi Stellari, speriamo che di questo progetto non resti solo l'entusiasmo.

Okay, probably shouldn’t show you this so early but here’s a little something I’ve been tinkering on with my co-writer Jonathan Betuel. You might recognize the ships. Thanks to the amazing Matt Allsopp (lead concept artist on ROGUE ONE) for creating these images for us. pic.twitter.com/CIobLYYRHk — Gary Whitta (@garywhitta) 4 aprile 2018

