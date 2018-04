Red Sonja, trovato lo sceneggiatore

Di Federico Boni giovedì 5 aprile 2018

Red Sonja arriva finalmente al cinema.

La Millennium Films ha ingaggiato Ashley Edward Miller, sceneggiatore di X-Men: First Class e Thor, per scrivere la sceneggiatura di Red Sonja, eroina dei fumetti anni '70. Parola di Deadline.

La Diavolessa con la spada è stata creata da Robert E. Howard, Roy Thomas e Barry Windsor Smith per la Marvel Comics, nel 1973. La sua prima apparizione avvenne in Conan the Barbarian. Guerriera fortissima e abilissima utilizzatrice delle armi bianche, Sonja guida eserciti numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.

"È un'entusiasmante opportunità adattare fedelmente lo straordinario mondo Hyborean creato da Robert E. Howard, attraverso l'intelligenza, la ferocia e l'umanità di Sonja. Voglio che la gente ami Sonja nel modo in cui io la amo, uscendo dal cinema avendo capito perché è così popolare e duratura. Sonja è un'icona".

Queste le prime parole di Miller, visto al lavoro anche con Andromeda, Terminator: The Sarah Connor Chronicles e Fringe. Da trovare, a questo punto, un regista e una protagonista.

Fonte: Comingsoon.net