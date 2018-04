Don Chisciotte di Terry Gilliam, niente Cannes: ritardi e uscita rinviata

Di Federico Boni giovedì 5 aprile 2018

Problemi produttivi per The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam.

La maledizione continua. Sembrava che The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam potesse sbarcare al Festival di Cannes, dopo due decenni di incubi produttivi, ma così non sarà. Secondo quanto riportato da France Inter, infatti, la data di uscita della pellicola è stata posticipata a tempo indeterminato.

Il ritardo sarebbe dovuto al fatto che Giliam ha firmato nel 2016 un accordo di finanziamento con il produttore Paulo Branco, ma secondo quanto riferito i soldi non sarebbero mai arrivati. Gilliam ha così trovato un altro produttore per iniziare le riprese, ma ora Branco sostiene che il film non possa uscire fino a quando non arriverà il suo permesso. Gilliam, d'altra parte, ritiene che il contratto fosse nullo, non essendo mai arrivati i soldi di Branco. Chiunque abbia ragione, una risposta definitiva non arriverà prima di metà giugno, quando Cannes sarà già finito. Vedremo quindi The Man Who Killed Don Quixote al Festival di Venezia?

Nel cast del film Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Sergi Lopez e Rossy de Palma. L'uomo che uccise Don Chisciotte racconta la storia di un vecchio deluso che è convinto di essere Don Chisciotte e che vede Toby, dirigente pubblicitario, come il suo fidato scudiero, Sancho Panza. La coppia intraprende un viaggio bizzarro, andando avanti e indietro nel tempo tra il XXI e il XVII secolo.

Gilliam ha scritto la sceneggiatura con Tony Grisoni, con il quale aveva già collaborato in Paura e Delirio a Las Vegas, Tideland e The Brothers Grimm.

Fonte: Comingsoon.net