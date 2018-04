The Constitution - Due insolite storie d’amore: trailer italiano del film di Rajko Grlić

Il 5 aprile debutta nei cinema italiani con Cineclub Distribuzione internazionale in associazione con Tycoon Distribution, il film The Constitution - Due insolite storie d’amore del regista croato Rajko Grlić ("Josephine").

Il film è una storia d’amore molto intima tra quattro persone che vivono nello stesso palazzo nel centro di Zagabria; persone molto diverse tra loro per posizione sociale, orientamento sessuale, idee politiche e affiliazione religiosa (o mancanza di essa). Un film estremamente attuale che rappresenta magistralmente la storia del popolo croato e l’atmosfera diffusa di odio e intolleranza.

Volevo raccontare questa storia attraverso le vite di coloro che non finiscono mai sui giornali o sui siti d’informazione, ma che sono importanti per comprendere la genesi dell’odio e il suo modo di condizionare la vita delle persone. Intolleranza e odio non sono concetti sconosciuti in Europa. Negli ultimi anni è come se si stesse diffondendo una nuova ondata di intolleranza, ideologie accecanti e fanatismo. Un odio aggressivo tra diverse nazioni e religioni, tra nativi e immigrati, tra chi ha e chi non ha.

The Constitution è interpretato da Nebojsa Glogovac, Dejan Acimovic, Ksenija Marinkovic, Bozidar Smiljanic e Mladen Hren.

Mi rendo conto che raccontare una storia del genere non è né facile n é comodo. So anche che una storia di questo tipo va raccontata in maniera diretta e talvolta persino cruda. Tuttavia, la mia intenzione è semplice: voglio parlare di persone vive e non di idee morte. Per questo non voglio trasformare questa storia in una tragedia. Al contrario, voglio raccontare cose difficili con un sommesso sorriso sulle labbra, con il calore affettuoso che si può provare anche per i personaggi più negativi. Solo allora potrò raggiungere coloro che la pensano diversamente e vedono le cose in mododifferente, coloro che odiano a priori e che non mettono mai in dubbio l’odio che provano.

Rajko Grlić - Regista