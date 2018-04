Johnny English Colpisce Ancora - primo trailer italiano di Johnny English 3

Di Pietro Ferraro giovedì 5 aprile 2018

Johnny English 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel David Kerr con Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller e Emma Thompson.

Johnny English è tornato in un primo trailer italiano di Johnny English Colpisce Ancora, terzo capito9lo per lo spassoso franchise comedy in cui Rowan Atkinson fa il verso a James Bond.

La nuova missione per l'agente segreto più pasticcione dell'MI6 comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Chiamato per ritirarsi, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo.

Il cast del film è completato da Olga Kurylenko, Ben Miller, Emma Thompson, Jake Lacy, Miranda Hennessy, David Mumeni, Tuncay Gunes, Nick Owenford e Junichi Kajioka.

È interessante notare come la trama del terzo Johnny English strizzi l'occhio a Skyfall, non è una coincidenza che entrambi i film sono stati scritti da Neal Purvis e Robert Wade. Purvis e Wade hanno lavorato agli ultimi sei film di Bond e sono stati anche coinvolti nel franchise di Johnny English. Quindi se ci sono delle somiglianze dirette ora sappiamo il perché.

David Kerr debutta alla regia con Johnny English 3. Peter Howitt ha diretto il Johnny English originale, con Oliver Parker subentrato alla regia del sequel del 2011, Johnny English - La Rinascita. I primi due capitoli hanno guadagnato molto bene al box-office internazionale con un incasso a film di 160 milioni di dollari.