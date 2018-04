3+1 Giorni per Innamorarsi, Maurizio Costanzo sarà Dio al cinema

Di Federico Boni giovedì 5 aprile 2018

3+1 Giorni per Innamorarsi vedrà Maurizio Costanzo esordire in qualità d'attore. Nei panni di Dio.

Sono iniziate a Roma le riprese di 3+1 Giorni per Innamorarsi, opera prima diretta da Benedetta Pontellini e sceneggiata da Claudia Gatti. Commedia romantica e fantasy prodotta dalla Starlex di Benedetta Pontellini e Claudia Gatti, 3+1 Giorni per Innamorarsi vede sul set Francesco Montanari, Myriam Catania, Pietro De Silva, Valeria Fabrizi, Barbara Foria, Leonardo Bocci, Adriano Occulto, Roberta Scardola, Marco Bonini nelle vesti dell’angelo Amore, Maria Grazia Cucinotta e Maurizio Costanzo.

Il giornalista, per la prima volta al cinema nel ruolo di attore, interpreterà Dio. Al centro della storia Amore (Marco Bonini), angelo che da oltre un millennio svolge il suo ruolo di "Cupido" in un Paradiso super hi-tech e molto glamour. Far innamorare le persone è il suo compito ma questo assistere continuo al nascere di sentimenti profondi e passioni dirompenti lo fa sentire sempre più solo. È così che, in un impeto di insoddisfazione, si sfoga con Dio (Maurizio Costanzo) e gli esprime il desiderio di poter essere lui stesso un essere mortale per sperimentare in prima persona cosa si prova ad emozionarsi per amore. Detto fatto: Dio lo accontenta e così si ritrova catapultato sulla Terra dove sarà decisivo l’incontro con Sofia (Myriam Catania).

Le riprese si svolgeranno per 5 settimane a Roma.