Avengers: Infinity War - Le migliori teorie dei fan sulla Gemma dell'Anima

Dove si trova la Gemma dell'Anima in Infinity War? Alcune intriganti teorie dei fan provano a fare delle ipotesi.

Manca meno di un mese all'uscita di Avengers: Infinity War, e i trailer rilasciati sinora hanno alzato il livello delle aspettative alle stelle, con i fan sono in fervida attesa di scoprire chi perderà la vita nello scontro contro Thanos, ma anche di conoscere il destino delle Gemme dell'Infinito. Ripercorrendo gli eventi dell'Universo Cinematografico Marvel sappiamo dove sono attualmente le Gemme e chi ne è in possesso, tranne la Gemma dell'Anima, la cui posizione resta un mistero.

La Gemma dell'Anima, che ha la capacità di ripristinare, togliere e controllare tutta la vita nell'universo, è apparsa nei fumetti sulla fronte dell'eroe cosmico Adam Warlock, personaggio accennato alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 2. Sfortunatamente, il regista James Gunn ha confermato che non rivedremo Warlock fino a Guardiani della Galassia 3, in più abbiamo già un personaggio dell'UCM con una Gemma dell'Infinito incastonata sulla fronte, quindi aggiungerne un altro sarebbe ridondante.

Considerando quanto poco sappiamo della Gemma dell'anima, i fan si sono scatenati con alcune teorie, e a seguire andiamo a proporvi le più interessanti.





E' la Fiamma Eterna

In Thor: Ragnarok, abbiamo dato uno sguardo a uno dei più potenti artefatti di Asgard: la Fiamma Eterna che come si intuisce dal suo nome arde in eterno. Questa mistica Fiamma ha anche il potere di resuscitare i morti e dare la vita, come abbiamo visto fare con l'esercito di Hela e il demone Surtur. Questi poteri e il suo colore arancione hanno portato molti fan a credere che la Fiamma Eterna potrebbe essere in realtà la Gemma dell'Anima. Anche se la Fiamma è stata coinvolta nella distruzione di Asgard, il fatto che sia "Eterna" dovrebbe averla resa immune alla devastazione che l'ha travolta. Contro questa teoria c'è il fatto che alla fine di Thor: The Dark World, i Tre Guerrieri danno la Gemma della Realtà al Collezionista sostenendo che tenere "due" Gemme dell'Infinito nello stesso luogo sarebbe stato troppo pericoloso. Sfortunatamente l'altra Gemma dell'Infinito presente ad Asgard, e consegnata alla fine di The Avengers, non era la Gemma dell'Anima, bensì la Gemma dello Spazio nota anche come "Tesseract".





E' legata a Heimdall

Heimdall, l'ex guardiano di Asgard, è chiamato in causa per un'altra teoria legata alla Gemma dell'Anima. Heimdall può vedere e vegliare su tutte le anime attraverso i Nove (ora otto) Regni, un potere che ha portato le persone a credere che lui sia in possesso o abbia una qualche connessione con la Gemma dell'Anima. Inoltre il fatto che gli occhi di Heimdall siano di un arancione innaturale, dello stesso colore della Gemma dell'Anima, viene aggiunto come ulteriore prova a sostegno della teoria. Attenzione a questa teoria di Heimdall poichè sembrerebbe una delle più plausibili in assoluto.





Tony Stark è la Gemma dell'anima

In Iron Man 2, Howard Stark in un video dichiara al figlio la stima e l'affetto che non era riuscito a ad esternargli quand'era in vita, definendo il figlio Tony la sua più grande "creazione". Una teoria dei fan ha ipotizzato che, data la connessione di Howard con lo S.H.I.E.L.D., ad un certo punto il magnate potrebbe aver ottenuto la Gemma dell'Anima che avrebbe usato per creare Tony. I fan hanno teorizzato che Howard sarebbe ricorso al potere dell'artefatto perché vista la sua età e l'età della moglie, non erano in grado di avere un figlio. Howard avrebbe quindi usato una Gemma dell'Infinito per creare la vita, proprio come farà Tony in Avengers: Age of Ultron quando donerà la vita a Ultron e Visione. Questa teoria è stata recentemente supportata da un artwork pubblicato da Marvel per promuovere Avengers: Infinity War. L'ilustrazione mostrava le sei Gemme dell'Infinito e all'interno di ogni Gemma appariva un personaggio che aveva una qualche connessione con essa, vedi Star Lord con la Gemma del Potere piuttosto che Doctor Strange con la Gemma del Tempo. L'unico personaggio con una Gemma dell'Infinito che non aveva senso era l'immagine di Iron Man all'interno della Gemma dell'Anima. Ora che sappiamo che esiste una connessione tra la Gemma e Tony, la teoria di Tony come Gemma dell'Anima potrebbe avere un senso.





E' legata alla morte di Odino

In Thor: Ragnarok, Thor e Loki si sono recati in Norvegia per trovare, e alla fine dire addio, al loro padre Odino. Durante la loro conversazione con il defunto re di Asgard, Odino disse loro di "ricordare questo posto" per poi scomparire in un bagliore arancione. I fan hanno teorizzato che la Norvegia è il luogo dove si trova la Gemma dell'Anima che sarebbe legata all'anima di Odino. Il bagliore arancione in cui Odino è scomparso ha ulteriormente rafforzato questa teoria, considerando che l'arancione è il colore della Gemma dell'Anima. È una teoria molto interessante che spiegherebbe perché Odino si sia riferito a quella parte della Norvegia come un luogo così importante e sacro.





Si trova da qualche parte nel tempo

Un'altra teoria sulla Gemma dell'Anima è che non si tratta di "dove" si trovi, ma bensì di "quando". I fumetti prequel "Prelude" di Infinity War hanno brevemente menzionato che la Gemma dell'Anima non è stata avvistata da secoli, il che potrebbe spiegare perché non è ancora apparsa nei film. Quindi se questa teoria "temporale" fosse vera, Thanos per recuperare la Gemma dell'Anima dovrebbe prima recuperare la Gemma del Tempo da Doctor Strange. Questo spiegherebbe anche perché la Gemma del Tempo è apparentemente una delle prime Gemme dell'Infinito di cui Thanos è alla ricerca in Infinity War.

