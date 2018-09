L’uomo che uccise Don Chisciotte: trailer italiano del film di Terry Gilliam

Di Pietro Ferraro lunedì 3 settembre 2018

L'Uomo che uccise Don Chisciotte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Terry Gilliam nei cinema italiani dal 27 settembre 2018.

M2 Pictures ha reso dsiponibili trailer italiano e locandina de L'Uomo che uccise Don Chisciotte, il film di Terry Gilliam presentato all'ultimo Festival di Cannes e in uscita nei cinema italiani il 27 settembre.

"L’uomo che uccise Don Chisciotte" è una storia di fantasia e avventura, ispirata al leggendario protagonista di un classico della letteratura: il "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes, pubblicato in due volumi nel 1605 e nel 1615.

Terry Gilliam regista de La leggenda del re pescatore, L’esercito delle 12 scimmie, Brazil, Parnassus - L’uomo che voleva ingannare il diavolo e Paura e delirio a Las Vegas ha lavorato al progetto per quasi 25 anni dopo che vari tentativi di realizzarlo sono stati funestati e interrotti da ogni possibile disavventura produttiva, facendogli guadagnare la fama di film maledetto.





Toby, cinico regista pubblicitario, si ritrova intrappolato nelle bizzarre illusioni di un vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. Nel corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni del film realizzato quando era un giovane idealista, che ha inciso in modo indelebile sulle aspettative e sui sogni di un piccolo villaggio spagnolo. Riuscirà Toby a farsi perdonare e a ritrovare la sua umanità? Riuscirà Don Chisciotte a sopravvivere alla sua follia e a salvarsi dalla morte che incombe? Riuscirà l’amore a trionfare su tutto?

"L’uomo che uccise Don Chisciotte" è interpretato da Adam Driver (Star Wars: Il risveglio della Forza, Paterson, Silence), Jonathan Pryce (la saga di Pirati dei Caraibi, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, Brazil) nel ruolo di Don Chisciotte, Stellan Skarsgård (Le onde del destino, Mamma Mia!, Will Hunting - Genio ribelle), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion, To the Wonder), Joana Ribeiro (Portugal Não Está à Venda, A Uma Hora Incerta), Óscar Jaenada (Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, Cantinflas), Jason Watkins (premio BAFTA per The Lost Honour of Christopher Jefferies, Trollied, W1A), Sergi López (Il labirinto del fauno, Piccoli affari sporchi, With a Friend Like Harry), Rossy de Palma (Julieta, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Three Many Weddings), Hovik Keuchkerian (Assassin’s Creed, The Night Manager) e Jordi Mollá (Criminal, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, Blow).





Terry Gilliam aveva cominciato a lavorare alla trama dal 1989, ma non è stato fino al 2000 che il film entrato per la prima volta in produzione, con una fase di riprese disastrosa che alla fine è stata chiusa per numerose ragioni, che sono state descritte nel documentario del 2003 "Lost in La Mancha".

The Man Who Killed Don Quixote arriva dopo l'intrigante The Zero Theorem del 2013. Ora, con Amazon Studios a bordo, The Man Who Killed Don Quixote è finalmente pronto a debuttare nelle sale con un cast che include Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård e Jordi Mollà.

La storia è incentrata su un pubblicitario (Adam Driver) che salta avanti e indietro nel tempo tra il 21° secolo di Londra e il 17° secolo de La Mancha, dove Don Chisciotte (Jonathan Pryce) lo scambia per Sancho Panza.

Dopo il famigerato tentativo di riprese nel 2000, il regista Terry Gilliam ha cercato di far decollare questo progetto numerose altre volte, con Jack O'Connell nel ruolo di Toby nel 2014, mentre star come Ewan McGregor e Robert Duvall sono stati collegati al progetto in vari punti nel corso degli anni, progetto rinviato a più riprese spesso a causa della perdita di finanziatori.

Don Chisciotte è un sognatore, un idealista e un romantico, determinato a non accettare i limiti della realtà, a marciare a prescindere dalle battute d'arresto, come abbiamo fatto noi. Abbiamo accarezzato così a lungo l'idea di riuscire a finire le riprese di questo film "clandestino", è stato piuttosto surreale. Qualunque persona ragionevole avrebbe rinunciato anni fa, ma a volte i sognatori dalla testa dura vincono alla fine, quindi grazie a tutti i visionari e credenti malpagati che si sono uniti per trasformare questo sogno di vecchia data in realtà!

