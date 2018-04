The Man Who Killed Don Quixote: primo trailer del Don Chisciotte di Terry Gilliam

Di Pietro Ferrara giovedì 5 aprile 2018

The Man Who Killed Don Quixote: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Terry Gilliam.

Più che un film, un vero e proprio miraggio in celluloide, ma ecco finalmente un primo trailer di The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam dopo l'annuncio che purtroppo il film non andrà a Cannes.

Terry Gilliam aveva cominciato a lavorare alla trama dal 1989, ma non è stato fino al 2000 che il film entrato per la prima volta in produzione, con una fase di riprese disastrosa che alla fine è stata chiusa per numerose ragioni, che sono state descritte nel documentario del 2003 "Lost in La Mancha".

The Man Who Killed Don Quixote arriva dopo l'intrigante The Zero Theorem del 2013. Ora, con Amazon Studios a bordo, The Man Who Killed Don Quixote è finalmente pronto a debuttare nelle sale con un cast che include Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård e Jordi Mollà.

La storia è incentrata su un pubblicitario (Adam Driver) che salta avanti e indietro nel tempo tra il 21° secolo di Londra e il 17° secolo de La Mancha, dove Don Chisciotte (Jonathan Pryce) lo scambia per Sancho Panza.

Dopo il famigerato tentativo di riprese nel 2000, il regista Terry Gilliam ha cercato di far decollare questo progetto numerose altre volte, con Jack O'Connell nel ruolo di Toby nel 2014, mentre star come Ewan McGregor e Robert Duvall sono stati collegati al progetto in vari punti nel corso degli anni, progetto rinviato a più riprese spesso a causa della perdita di finanziatori.

Don Chisciotte è un sognatore, un idealista e un romantico, determinato a non accettare i limiti della realtà, a marciare a prescindere dalle battute d'arresto, come abbiamo fatto noi. Abbiamo accarezzato così a lungo l'idea di riuscire a finire le riprese di questo film "clandestino", è stato piuttosto surreale. Qualunque persona ragionevole avrebbe rinunciato anni fa, ma a volte i sognatori dalla testa dura vincono alla fine, quindi grazie a tutti i visionari e credenti malpagati che si sono uniti per trasformare questo sogno di vecchia data in realtà!

