Black Panther primo film distribuito in Arabia Saudita dopo oltre 35 anni

Di Federico Boni giovedì 5 aprile 2018

L'Arabia Saudita torna a riaprire i cinema. Con Black Panther.

Ancora record per Black Panther. Il film Disney Marvel sarà infatti il primo ad essere distribuito in Arabia Saudita dopo 35 anni di nulla cinematografico. La pellicola andrà incontro ad una storica premiere di gala a Riyad il 18 aprile prossimo, come parte di un accordo con la catena americana AMC che aprirà 40 cinema in 5 anni nelle città saudite.

L'Arabia Saudita aveva ovviamente dei cinema sul proprio territorio ma vennero chiusi a fine anni '70, per mantenere le distanze tra uomini e donne in pubblico. Da allora, di fatto, non ci sono più state proiezioni pubbliche. Nel 2017 il principe Mohammed bin Salm ha annunciato che avrebbe revocato il divieto e così sarà.

A gennaio erano stati i film Emoji: Accendi le emozioni e Capitan Mutanda a rompere il ghiaccio, ma non in una tradizionale sala cinematografica. La prima struttura di proprietà della AMC ad aprire al pubblico proporrà invece, nei giorni inaugurali, proprio il lungometraggio diretto da Ryan Coogler. Il progetto è quello di aumentare il numero dei cinema presenti sul territorio saudita fino ad arrivare a quota 300 sale entro il 2030.

Black Panther è ad oggi diventato il 4° maggior incasso americano di tutti i tempi, con 655,623,379 dollari, e il decimo worldwide, con 1,282,323,379 dollari.

Fonte: TheGuardian