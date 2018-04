Cannes 2018, Solo: A Star Wars Story in anteprima mondiale

Di Federico Boni venerdì 6 aprile 2018

Prima mondiale sulla Croisette per Solo: A Star Wars Story.

Cannes 2018, Todos lo Saben di Asghar Farhadi apre il Festival Un film in lingua spagnola per aprire Cannes 2018. Colpo a sorpresa da parte di Cannes 2018. Solo: A Star Wars Story, 2° spin-off ufficiale di Guerre Stellari, sarà presentato in anteprima mondiale sulla Croisette, fuori Concorso.

Il 15 maggio, ovvero 8 giorni prima dell'uscita nelle sale d'Italia, il film diretto da Phil Lord e Chris Miller, licenziati a produzione quasi conclusa e sostituiti da Ron Howard, sarà proiettato a Cannes.

Non sarà il primo film del franchise Star Wars a farsi vedere al Festival: nel 2005 fu Episodio III - La vendetta dei Sith di George Lucas ad avere tale onore, preceduto nel 2002 da Episodio II - L'attacco dei Cloni. Sarà la 2° volta di Howard a Cannes 12 anni dopo Il Codice da Vinci.

Protagonista di Han Solo Alden Ehrenreich, affiancato da Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo nel ruolo di Ciubecca. Scritto da Lawrence e Jon Kasdan, il film esplora le avventure del giovane Han Solo e del suo compagno d’avventura Chewbacca prima degli eventi di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, raccontando anche il loro primo incontro con l’altro celebre furfante e giocatore d’azzardo della galassia lontana lontana, Lando Calrissian.

Il Festival di Cannes inizierà l'8 maggio e chiuderà il 19 maggio, con Todos lo Saben di Asghar Farhadi film d'apertura.

