The Cleanse: trailer e poster della commedia horror con Johnny Galecki

Di Pietro Ferraro venerdì 6 aprile 2018

The Cleanse: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul commedia horror con Johnny Galecki nei cinema americani dal 4 maggio 2018.

I patiti di film con mostriciattoli in stile Gremlins e Bad Milo e i fan della serie tv The Big Bang Theory potranno senza dubbio trovare interessante questo primo trailer di The Cleanse. L'attore Johnny Galecki alias Leonard Hofstadter si cimenta in questo fantasy che ha un bel carico di nostalgia anni '80.

Johnny Galecki interpreta Paul Berger, un disoccupato in difficoltà e in cerca di felicità. Quando Paul vede un annuncio per un ritiro spirituale che promette di dare un nuovo inzio alla tua vita, si iscrive immediatamente, sperando di purificarsi e ritrovare l'equilibrio perduto. Ma dopo solo pochi giorni, scopre che la sua purificazione sta rilasciando più delle tossine accumulate dallo stress quotidiano...molto di più.

Con protagonisti anche Anna Friel, Oliver Platt e la vincitrice dell'Oscar Anjelica Huston (Miglior attrice non protagonista per "L'onore dei Prizzi" del 1985) come la leader del ritiro, The Cleanse è un bizzarro fantasy condito da black humour che esamina i demoni interiori celati in tutti noi. Scritto e diretto da Bobby Miller, il film vede Johnny Galecki anche in veste di produttore.

Galecki in un intervista con il sito Entertainment Weekly ha spiegato nel dettaglio cosa rappresenta quel mostriciattolo che vediamo nel trailer.

The Cleanse parla di un gruppo di persone che sono infelici delle loro vite, fanno uno di questa sorta di ritiri che vanno tanto di moda, non sanno davvero cosa aspettarsi e non sanno davvero cosa sperano di risolvere, ma vogliono, e probabilmente hanno bisogno, di un cambiamento nella loro vita, e così affrontano una purificazione il loro primo giorno in questo ritiro, e ciò che la purificazione fa, è espellere tutte le tossine dal tuo corpo. Quello che imparano presto, è che quelle tossine prendono la forma del tuo demone personale, la tua pena personale in una forma incarnata, letteralmente.

Johnny Galecki è così impegnato con The Big Bang Theory che non ha avuto molto tempo da dedicare al grande schermo negli ultimi dieci anni, ma come ha detto l'attore questo film è solo un progetto una tantum che non ha potuto rifiutare.

Pensavo che il film fosse divertente e fantastico, e non avevo mai letto nulla di simile prima. Eppure, allo stesso tempo, era molto nostalgico di cose che avevo visto e amato crescendo, come Gremlins e altre cose che amavo quando sono diventato un po' più grande, come The Brood o anche Rosemary's Baby e molti film di John Carpenter.

Una nota interessante per gli amanti delle creature della vecchia scuola come Critters e Ghoulies, i mostri di The Cleanse sono tutti realizzati con effetti pratici, con alcuni ritocchi in CG per renderli un po' più realistici. Galecki racconta l'esperienza sul set.

All'inizio, Bobby e Jordan Horowitz (un altro produttore del film) si sono uniti all'idea di utilizzare effetti pratici. Nessuno ha nulla contro la CG come aggiuntivo, penso che tutti noi vediamo il beneficio degli effetti digitali, ma penso che il pubblico abbia perso qualcosa senza questi pupazzi, penso che manchi vedere il sudore e le impronte digitali, abbiamo usato la CG come edulcorante, in maniera molto, molto sottile, nelle espressioni negli occhi e cose di questo tipo. Altrimenti, avevamo dei veri burattinai, che stavano sotto il tavolo con la mano nella marionetta o all'interno del burattino stesso, quando le creaure diventano più grandi. E' stata una favola, è stato davvero divertente, stranamente, quando trascorri 12 ore al giorno con questi pupazzi, diventano delle piccole personalità. Si percepiscono semplicemente come compagni del gruppo, per quanto assurdo possa sembrare.

Galecki non riusciva a credere al cast con cui avrebbe lavorato, incluso il Premio Oscar Anjelica Huston.

Anjelica è fantastica, tutti sanno che è un'attrice fantastica e di talento, ma è anche molto divertente da frequentare. Io e Bobby abbiamo avuto il nostro primo incontro con lei a casa sua a Venezia, e non eravamo nemmeno ancora sicuri se lei avesse letto la sceneggiatura, ma speravamo molto che lei la leggesse, l'amasse e accettasse di fare il film. Appena arrivati ​​lì, ci disse che aveva letto la sceneggiatura, amava il personaggio e ha iniziato subito a mostrarci idee per il suo personaggio e ci ha versato un flute di champagne. Eravamo tipo: "Oh, immagino che Anjelica sia dei nostri. Va bene, andiamo a girare un film!"

Galecki ha parlato anche delle sue purificazioni affrontate a livello personale.

Ho fatto quella cosa al limone e alla cayenna, e ho fatto alcuni digiuni e cose di quella natura. Penso che con qualcosa del genere, se ti avvicini con un obiettivo sano in mente, è probabilmente una buona cosa. Non ho fatto alcuna purificazione o digiuno di quelli pubblicizzati a livello commerciale o qualcosa del genere, ma certamente non ho avuto l'esperienza di Paul e degli altri personaggi!

The Cleanse debutta negli States il 4 maggio 2018.