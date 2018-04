The Grudge, il reboot ha una data d'uscita - Tom Hanks per Greyhound

Di Federico Boni venerdì 6 aprile 2018

Tom Hanks ha sceneggiato, prodotto e interpreterà Greyhound.

In casa Sony Pictures hanno aggiunto due progetti al listone di film in uscita nel 2019. The Grudge, reboot dell'horror giapponese del 2002 poi diventato remake Usa nel 2004, arriverà nei cinema il 16 agosto 2019.

In cabina di regia Nicholas Pesce, visto all'opera con The Eyes of My Mother, con Andrea Riseborough, John Cho e Demian Bichir nuovi protagonisti. La pellicola, prodotta da Ghost House e Good Universe, promette di fornire una nuova 'interpretazione' dell'horror originale. Via alle riprese nel mese di maggio.

Tom Hanks ha invece sceneggiato, prodotto e interpreterà Greyhound, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di C.S. Forester. L'attore due volte premio Oscar sarà il capitano Ernest Krause, primo comandante di un cacciatorpediniere degli Stati Uniti che ha guidato una flotta internazionale di 37 navi alleate attraverso il Nord Atlantico, con gli U-Boot nazisti all'inseguimento, durante i primi giorni della seconda guerra mondiale. Al fianco del divo Elisabeth Shue, Rob Morgan e Stephen Graham, con Aaron Schneider (Get Low) alla regia. Via alle riprese imminenti a Baton Rouge, in Louisiana, con un'uscita in sala datata 5 aprile 2019.

Fonte: HollywoodReporter