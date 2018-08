Night School: nuovo trailer della commedia con Kevin Hart e Tiffany Haddish

Di Pietro Ferraro martedì 21 agosto 2018

Wonder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Malcolm D. Lee nei cinema americani dal 28 settembre 2018.

Disponibile un nuovo trailer di Night School, la commedia che vede Kevin Hart "alunno" e Tiffany Haddish "insegnante". La commedia è del regista Malcolm D. Lee (Il viaggio delle ragazze) e segue un gruppo di disadattati che sono costretti a frequentare corsi scolastici per adulti perconseguire il diploma di scuola superiore.

"Night School" è stato scritto da Kevin Hart, Harry Ratchford, Joey Wells, Matt Kellard, Nicholas Stoller e John Hamburg. Kevin Hart è reduce dall'enorme successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla che fruirà di un sequel attualmente in sviluppo. In "Night School", Hart interpreta Teddy Walker, che deve passare un esame per ottenere un lavoro di consulente finanziario con il suo migliore amico, interpretato da Ben Schwartz.

Tiffany Haddish interpreta Carrie, l'insegnante dei corsi serali frequentati dal personaggio di Kevin Hart. La Haddish dopo l'exploit nella commedia al femminile Il viaggio delle ragazze reciterà in The Oath insieme ad Ike Barinholtz che arriva nelle sale americane il 12 ottobre. Nel film Haddish e Barinholtz sono una coppia che deve sopravvivere alla Festa del Ringraziamento trascorsa in famiglia in cui intorno al tavolo si scontrano opinioni politiche "leggermente" contrastanti.

"Night School" arriverà nei cinema americani il 28 settembre e sarà prodotto da James Lopez e Preston Holmes. Il cast del film oltre a Kevin Hart e Tiffany Haddish include Taran Killam, Rob Riggle, Romany Malco, Yvonne Orji, Mary Lynn Rajskub, Megalyn Echikunwoke e Anne Winters.

Night School: trailer e poster della commedia con Kevin Hart e Tiffany Haddish

Tiffany Haddish e Kevin Hart insieme nel primo trailer della commedia Night School di Universal Pictures.

Il film vede la Hartbeat Productions di Kevin Hart tornare a collaborare con il produttore Will Packer dopo i franchise Poliziotto in prova e Think Like a Man.

Night School diretto dal regista Malcolm D. Lee (Il viaggio delle ragazze) segue un gruppo di disadattati che frequentano corsi scolastici per adulti nel tentativo di superare l'esame statunitense GED, e conseguire il diploma di scuola superiore. La trama presenta una premessa squisitamente anni '80 con un tocco moderno che potrebbe rivelarsi vincente.

Kevin Hart reduce dallo strabordante successo globale di Jumaji: Benvenuti nella giungla e Tiffany Haddish protagonista della comedy campione d'incassi Il viaggio delle ragazze (nei cinema italiani dal 12 aprile), sono affiancati dal comico Rob Rigglem (Bastardi in divisa, 21 Jump Street), Taran Killam (Corpi da reato, Ted 2) e Romany Malco (40 anni vergine, Think Like a Man).

Night School debutta nei cinema americani dal 28 settembre 2018.