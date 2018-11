Upgrade: trailer italiano del thriller fantascientifico di Blumhouse

Di Pietro Ferraro venerdì 16 novembre 2018

Upgrade: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror fantascientifico di Leigh Wannell nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Upgrade, il thriller fantascientifico in arrivo nei cinema italiani il 22 novembre 2018.

Diretto da Leigh Whannell, co-creatore dei franchise Saw e Insidious, il film presenta una gustosa digressione horror con godibili picchi di violenza che lo rendono un gustoso omaggio all'universo dei B-movies.

In "Upgrade", Logan Marshall-Green interpreta Grey Trace, un uomo la cui vita viene sconvolta quando la moglie viene uccisa davanti ai suoi occhi durante una rapina che lo lascia anche paralizzato. In cerca di vendetta, Trace viene avvicinato da un investitore miliardario che gli offre una cura sperimentale per la sua paralisi con un impianto chiamato STEM, ma l'impianto offre molto più di un paio di gambe funzionanti e quando inizia a esplorare le nuove possibilità, Grey diventa una macchina per uccidere ad alta tecnologia.

Disponibile un nuovo trailer "red band" dell'iperviolento action-thriller fantascientifico Upgrade prodotto da Blumhouse. Il nuovo film di Leigh Whannell, sceneggiatore di Saw e regista di Insidious 3, racconta un futuro prossimo in cui un marito in lutto inizia un percorso di vendetta grazie ad un chip di computer che lo trasforma in una vera e propria macchina da guerra.

"Upgrade" vede Logan Marshall-Green nei panni di Gray Trace che entra in modalità "cerca & distruggi" e fa strage degli uomini che hanno ucciso sua moglie e lo hanno lasciato paralizzato su una sedia a rotelle. Il nuovo trailer si focalizza sulle scene di combattimento che sono violentissime e brutali, ma volutamente esagerate nella loro efferatezza, se avete visto il recente Cell Block 99 sapete a cosa ci riferiamo. Il trailer rivela un film con una forte anima da "B-movie" che non disdegna uno humour nerissimo che strizza l'occhio allo stile di Robert Rodriguez.





Blumhouse ha reso disponibile un primo trailer del thriller-horror fantascientifico Upgrade con protagonista il Logan Marshall-Green di Spider-Man: Homecoming e Alien: Covenant.

Il trailer di Upgrade ci racconta di un uomo che non può camminare e a cui viene impiantato un chip sperimentale che finirà prendere il sopravvento sul suo corpo, trasformandolo in una sorta di brutale vigilante.

Nel film diretto dall'attore, sceneggiatore e regista Leigh Whannell (Insidious 3), Gray Trace è un tecnofobo in un futuro quasi utopistico in cui computer controllano quasi tutto, dalle automobili alla sorveglianza anti-crimine, che si ritrova paralizzato a seguito di un'anomala aggressione in cui la moglie resta uccisa . Ma quando un tecnologo miliardario gli offre una cura sperimentale per la sua paralisi un chip di computer impiantato chiamato STEM, Gray scoprirà che il chip ha una mente propria. Insieme Gray e STEM intraprendono una missione per vendicare la morte della moglie.

Leigh Whannell è alla sua seconda regia dopo Insidious 3, ma ha una lunga esperienza come sceneggiatore e produttore, tra le altre cose ha creato la saga di Saw con l'amico e partner di scrittura James Wan. Blumhouse si è specializzata in thriller e horror dai budgert piuttosto coentenuti che si sono rivelati grandi successi al box-office e in diversi casi hanno dati vita a fortunati franchise come La notte del giudizio e Paranormal Activity.

A seguire trovate un poster ufficiale del film e un secondo trailer nella versione senza censure ("red band"). Upgrade debutta nei cinema americani il 1° giugno 2018.