Upgrade: trailer e poster del thriller-horror fantascientifico di Blumhouse

Di Pietro Ferraro venerdì 6 aprile 2018

Upgrade: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror fantascientifico di Leigh Wannell nei cinema americani dal 1° giugno 2018.

Blumhouse ha reso disponibile un primo trailer del thriller-horror fantascientifico Upgrade con protagonista il Logan Marshall-Green di Spider-Man: Homecoming e Alien: Covenant.

Il trailer di Upgrade ci racconta di un uomo che non può camminare e a cui viene impiantato un chip sperimentale che finirà prendere il sopravvento sul suo corpo, trasformandolo in una sorta di brutale vigilante.

Nel film diretto dall'attore, sceneggiatore e regista Leigh Whannell (Insidious 3), Gray Trace è un tecnofobo in un futuro quasi utopistico in cui computer controllano quasi tutto, dalle automobili alla sorveglianza anti-crimine, che si ritrova paralizzato a seguito di un'anomala aggressione in cui la moglie resta uccisa . Ma quando un tecnologo miliardario gli offre una cura sperimentale per la sua paralisi un chip di computer impiantato chiamato STEM, Gray scoprirà che il chip ha una mente propria. Insieme Gray e STEM intraprendono una missione per vendicare la morte della moglie.

Leigh Whannell è alla sua seconda regia dopo Insidious 3, ma ha una lunga esperienza come sceneggiatore e produttore, tra le altre cose ha creato la saga di Saw con l'amico e partner di scrittura James Wan. Blumhouse si è specializzata in thriller e horror dai budgert piuttosto coentenuti che si sono rivelati grandi successi al box-office e in diversi casi hanno dati vita a fortunati franchise come La notte del giudizio e Paranormal Activity.

A seguire trovate un poster ufficiale del film e un secondo trailer nella versione senza censure ("red band"). Upgrade debutta nei cinema americani il 1° giugno 2018.