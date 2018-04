Halloween: nel nuovo film Michael Myers indosserà la maschera originale

Di Pietro Ferraro venerdì 6 aprile 2018

Il Michael Myers del sequel/reboot di Blumhouse indosserà la maschera originale.

Michael Myers tornerà sul grande schermo nel nuovo film di Halloween in uscita quest'anno con la sua maschera originale, ma non aspettatevi che abbia lo stesso aspetto. Blumhouse ha lavorato per diverso tempo a questo imminente reboot / sequel di Halloween e quello che sappiamo è che ignorerà ogni singolo sequel e che fungerà come sequel diretto del classico slasher del 1978 di John Carpenter.

Halloween: ritrovata la maschera di Michael Myers del film originale Ritrovata la maschera originale di Michael Myers utilizzata in Halloween e Halloween 2.

Il truccatore ed esperto di effetti speciali premio Oscar Christopher Nelson ha rivelato alcuni dettagli su cosa aspettarsi dal look di Michael Myers in questo nuovo film, e come hanno provato ad approcciarsi ad una maschera che ha 40 anni d'età.

Anche se molti dettagli che circondano il nuovo Halloween, che di recente ha concluso le riprese, sono rigorosamente top-secret, sappiamo che il film si svolge 40 anni dopo gli eventi dell'originale e, presumibilmente, Michael Myers non è stato avvistato da allora. Non abbiamo visto nessuna foto ufficiale di Michael Myers in questo nuovo film, ma grazie ad un'intervista rilasciata da Christopher Nelson, abbiamo qualche idea di cosa aspettarci.

Il film ha luogo 40 anni dopo, quindi non avremo la stessa maschera, non sarà questa cosa bella e incontaminata che è stata nel 1978. Bisognava affrontarlo da quel punto di vista. Ho studiato e guardato maschere di 40 anni, come si sono deteriorate, come si sono raggrinzite, come lo hanno fatto e perché è accaduto, ho anche preso in considerazione il contesto del film. Dov'è ora la maschera e dove è stata per questi 40 anni? Senza rivelare nulla, l'ho fatto pensando al contesto. Avevo centinaia di foto e libri. Il punto era tornare all'originale e riportare in vita Michael Myers, portare quel personaggio, quella sensazione che si prova, l'ho affrontato più come un sentimento di quanto non provassi a copiare la maschera originale.

Finora tutti, dal regista David Gordon Green al co-sceneggiatore Danny McBride, e ora Nelson, sembrano aver colto lo spirito giusto con cui affrontare un sequel senza stravolgere quella che è un'icona horror tra le più popolari di sempre. Nelson ha anche discusso dell'importanza della maschera e di ciò che fa per contribuire a modellare il personaggio di Michael Myers.

Volevo creare il personaggio di Michael Myers, non solo la maschera, non stai creando solo una maschera, stai creando un personaggio, stai creando una sensazione che deve diventare un'espressione. La maschera ha un'espressione, ma la maschera sembra anche completamente diversa da ogni singola angolazione in cui sia mai stata ripresa, e volevo anche quella sensazione. Volevo la sensazione che quando si vede Michael Myers lui si trasformi, cambi, appaia diverso da ogni singola angolazione, come quello originale, e posso tranquillamente dire che ci siamo riusciti.

In una recente intervista al SXSW Film Festival di Austin, in Texas, lo sceneggiatore e produttore Danny McBride ha rivelato che il nuovo Halloween renderà omaggio alla miriade di sequel che hanno seguito l'originale classico di John Carpenter.

Questo film inizia dove finiva il primo. Il franchise di Halloween è diventato un po' come uno spettacolo interattivo, sai quando ci sono così tante versioni diverse, e la timeline è così confusa, abbiamo solo pensato che sarebbe stato più facile tornare alla fonte e continuare da lì. Era più bello che sapere che stai lavorando su Halloween 11, mi è sembrato più bello: "stiamo facendo Halloween 2". Noi abbiamo comunque fatto riferimento agli altri film. Rendiamo omaggio e abbiamo rispetto per ogni Halloween realizzato.

Il cast oltre al ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode comprende anche l'originale star di Halloween Nick Castle che riprende il suo ruolo iconico come Michael Myers, insieme a Virginia Gardner, Will Patton, Toby Huss, Miles Robbins, Jefferson Hall, Andi Matichak e Dylan Arnold. David Gordon Green dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Danny McBride, basata su personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill. Jason Blum e il produttore originale di Halloween, Malek Akkad, producono insieme a Danny McBride, David Gordon Green, John Carpenter, Ryan Freimann e Zanne Devine.

Halloween ha terminato la produzione a febbraio e sarà distribuito nelle sale americane da Blumhouse Production il 19 ottobre 2018.











Un post condiviso da Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie) in data: Gen 30, 2018 at 7:20 PST

Fonte: Bloody Disgusting