Fahrenheit 451: trailer del remake con Michael B. Jordan e Michael Shannon

Di Pietro Ferraro sabato 7 aprile 2018

Fahrenheit 451: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake con Michael B. Jordan e Michael Shannon in onda su HBO il 19 maggio 2018.

HBO ha pubblicato un trailer completo per il tanto atteso remake di Fahrenheit 451 con Michael B. Jordan nei panni di Guy Montag, un uomo che inizia ad interrogarsi sul lavoro che svolge. Questo adattamento del romanzo iconico di Ray Bradbury è in sviluppo dal 2016 e debutterà alla fine di maggio su HBO.

Ambientato in un imprecisato futuro distopico, la trama racconta di una società in cui leggere o possedere libri è considerato un reato, per contrastare il quale è stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume. Il nuovo trailer fa luce sul motivo per cui i libri devono essere bruciati, che porta il Guy Montag di Michael B. Jordan a mettere in discussione il ragionamento dietro a tutto questo bruciare conoscenza. Il personaggio chiede ad alta voce se sia vero che è compito di un vigile del fuoco spegnere gli incendi anziché crearli. La voce di una Intelligenza Artificiale gli risponde che è un mito e indica che Montag potrebbe non sentirsi bene.

Guy inizia a mettere in discussione quello che succede attorno a lui in un crescendo di dubbi e domande fino alla fine del trailer, dove è chiaramente in fuga. Michael Shannon interpreta il Capitano Beatty a cui il Montag di Michael B. Jordan chiede: "Perché li bruciamo?". Questa è una domanda a cui verrà data una risposta più approfondita nel film, come nel libro, ma Beatty allude ad un'azione atta a rendere tutti nuovamente uguali. Beatty dice: "Non siamo nati uguali, dobbiamo essere resi uguali dal fuoco...e quindi potremo essere felici". Montag non è soddisfatto della risposta e più avanti nel trailer lo vediamo leggere in cerca di risposte.

Il cast del remake HBO è completato da Sofia Boutella come Clarisse, Martin Donovan come comandante Nyari, Lilly Singh, Laura Harrier, Andy McQueen, Dylan Taylor, Grace Lynn Kung e Keir Dullea.

Nel romanzo di Ray Bradbury la ribellione di Guy Montag non si limita alla lettura dei libri, ma viene fomentata da Clarisse, che esorta Montag spingersi oltre, fino a rischiare la vita. Il libro di Bradbury è già di per sé piuttosto cupo, ma Michael Shannon ha promesso che il film della HBO sarà una "versione moderna e grintosa" della storia di Fahrenheit 451.

Con Fahrenheit 451 (edito anche con il titolo "Gli anni della fenice") Ray Bradbury amplia un suo romanzo breve dal titolo Gli anni del rogo (The Fireman). Il titolo del romanzo si riferisce a quella che Bradbury riteneva essere la temperatura di accensione della carta. Nel 1966 il libro è stato trasposto in un omonimo film per la regia di François Truffaut. Il romanzo originale si presta a varie interpretazioni, da un'allegoria sulla censura, ad un commento sui mass media e la loro influenza in negativo sulla lettura fino ad una metafora del maccartismo.

Fahrenheit 451 diretto da Ramin Bahrani debutta su HBO il 19 maggio.