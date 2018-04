Stasera in tv: "Rapimento e ricatto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 7 aprile 2018

Rete 4 stasera propone Rapimento e ricatto (De Premiere), film thriller del 2016 diretto da Erik Van Looy e interpretato da Koen De Bouw, Tine Reymer, Charlotte Vandermeersch e Saskia Reeves.





Cast e personaggi

Koen De Bouw: Michel Devreese, primo ministro belga

Tine Reymer: Christine Devreese, moglie del primo miniStro belga

Charlotte Vandermeersch: Eva, portavoce del primo ministro belga

Dirk Roofthooft: capo dei terroristi / chef

Wim Willaert: autista del primo ministro belga

Stijn Van Opstal: terrorista / sostituto dell'autista del primo ministro belga

Adam Godley: capo della sicurezza

Saskia Reeves: presidente USA

La trama

Il primo ministro belga (Koen De Bouw) viene rapito mentre si reca ad un importante meeting. In seguito il politico apprende che anche sua moglie e i suoi figli sono stati presi in ostaggio. All'uomo viene comunicato che l'unico modo per salvare la sua famiglia è uccidere il Presidente degli Stati Uniti (Saskia Reeves), che incontrerà più tardi quello stesso giorno. Il primo ministro affronta così un dilemma impossibile: dovrà scegliere tra il dovere di stato e la vita di sua moglie e dei suoi figli. Quello che è iniziato come una giornata promettente, degenera in un crescendo di eventi che sprofonderanno il politico in un incubo terrificante.





Curiosità e colonna sonora



Rapimento e ricatto aka De Premiere è una produzione belga.



Il film è diretto dal regista, sceneggiatore e conduttore televisivo belga Erik Van Looy. I crediti di Van Looy includono la regia del thriller campione d'incassi The Loft (2008) e l'omonimo remake americano del 2014.



Il regista Erik Van Looy ha scritto la sceneggiatura di Rapimento e ricatto con Carl Joos i cui crediti includono episodi della serie tv poliziesca Flikken e l'adattamento cinematografico della pièce teatrale The Broken Circle Breakdown aka Alabama Monroe - Una storia d'amore diretto da Felix van Groeningen.



Yves Leterme, ex primo ministro del Belgio, ha contribuito alla sceneggiatura del film come consulente.



Il film è stato girato in 52 giorni.



Il presidente degli Stati Uniti è interpretato dall'attrice britannica Saskia Reeves che ha interpretato Lady Jessica Atreides nella miniserie tv Dune. Altri crediti di Reeves includono ruoli in Butterfly Kiss - Il bacio della farfalla di Michael Winterbottom, Me and Orson Welles di Richard Linklater e Nymphomaniac di Lars von Trier.



La colonna sonora del film è del compositore olandese Merlijn Snitker (Jackie, Eddy & Coby, Nobili intenzioni).



TRACK LISTINGS:

1 De Droom

2 Politiekers en Beloftes

3 Showtime

4 Het Is Gewoon Hartstocht

5 I Need Some Fresh Air

6 Denk Eens Aan Het Milieu Man

7 Ik Wil Ze Zien, Mijn Kinderen En Mijn Vrouw

8 Paul Mag Meespelen

9 Pull the Trigger You Son of a B*tch

10 Achtervolging op de Premier

11 De Premier

12 The President of the United States

13 Ge Zijt Ne Vis Aan Een Haak

14 De Chief of Security

15 Doe Alsjeblieft Gewoon Wat Ze Vragen

16 It's a Crazy World

17 Cinquantenaire

18 Zes Kogels

19 Alarm

20 Gij Speelt Niet Meer Mee en Gij Focus!

21 We're Dealing with This, Right?

22 Nee Michiel, Ik Wil Het Houden

23 You Won't Believe This

24 De Chauffeur en de Ring

25 The White House

26 En Paul, Waar Is Paul?

27 Schotelvod

28 Dokter Op 1 Minuut

29 Wat Een Knoeiboel, Zeg

30 Call Me

31 Dood Ge-sms't

32 End Credits