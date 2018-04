Terminator 6, slitta l'uscita

Di Federico Boni sabato 7 aprile 2018

Novità in casa Terminator 6.

Arnold Schwarzenegger dopo l'intervento al cuore: ''I'm back' Arnold Schwarzenegger ricoverato in ospedale per un intervento cardiaco d'urgenza. Con Arnold Schwarzenegger finito sotto i ferri, con tanto di operazione a cuore aperto, la notizia era probabilmente prevedibile. La Paramount Pictures ha annunciato lo slittamento dell'uscita di Terminator 6, al momento ancora senza titolo.

Dal 26 luglio 2019 precedentemente annunciato, siamo ora passati al 22 novembre 2019. In quello slot Terminator si scontrerà con un film Fox Marvel ancora senza titolo, mentre 5 giorni dopo arriverà il ciclone Elsa con Frozen 2.

Mackenzie Davis è l'ultima novità del cast, che vedrà Schwarzenegger ancora una volta mattatore. Via alle riprese in estate, con Tim Miller, regista di Deadpool, dietro la macchina da presa. Grande attesa per il ritorno di Linda Hamilton, negli abiti dell'iconica Sarah Connor. Prodotto da James Cameron, che è tornato a 'bordo' del franchise dopo due decenni di sequel/reboot alquanto deludenti, questo nuovo Terminator ambisce a rilanciare la saga con una nuova trilogia, ignorando completamente quanto visto e raccontato in Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator: Salvation e Terminator Genisys. Sarà di fatto un sequel diretto di Terminator 2, diretto proprio da Cameron.

Billy Ray (The Hunger Games) ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura, firmata da Cameron, Miller ed Ellison.