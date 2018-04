Il Corvo: dettagli sui personaggi del reboot "The Crow"

Rivelati dettagli sui personaggi del remake / reboot "Il Corvo" che si gira a Budapest questa estate.

Il remake Il Corvo / The Crow con Jason Momoa inizierà ufficialmente le riprese questa estate a Budapest. Oltre alle notizie sulla data di inizio riprese sono state pubblicate sul sito Dread Central descrizioni dei personaggi, che presentano alcune notevoli differenze di genere rispetto al classico del 1994 con protagonista Brandon Lee.

Il Corvo basato sull'omonimo graphic novel di James O'Barr sarà diretto da Corin Hardy (The Hallow), il regista reduce dal set dello spin-off horror The Nun avrà il compito di rilanciare un personaggio iconico dopo una serie di sequel fallimentari.

I nuovi dettagli di casting per il reboot Il Corvo sono in linea con l'originale, ma ci sono dei cambiamenti piuttosto evidenti. Ad esempio Albrecht e Top Dollar nel reboot saranno donne, a differenza delle loro controparti dell'originale. Inoltre, mentre Top Dollar è stato l'antagonista principale nel primo film, sembra che nel reboot sarà invece T-Bird il villain principale. Infine, c'è un nuovo personaggio di nome Ratso che sembra essere un bastardo piuttosto pericoloso.

A seguire la descrizione del nuovo T-Bird, che nell'originale del 1994 era interpretato da David Patrick Kelly e non era il villain principale.





30 anni, forte e muscoloso con gli occhi freddi di un lupo e una sete infinita al posto del cuore. Privo di coscienza e coperto di tatuaggi fatti in carcere. Ha rilevato il vecchio Hotel Reno alla periferia della città, dove vive con Top Dollar e la sua famigerata gang. Con quello che possiede ora può considerarsi un uomo soddisfatto, ma sa che domani pretenderà di più...pretenderà tutto.

Come menzionato in precedenza Top Dollar sarà interpretato da una donna in questo nuovo adattamento del fumetto. Il personaggio era l'antagonista principale nella versione originale del film, ma ora sarà la donna di T-Bird, che è stata paragonata a Medusa.





Tra i 20 e i 30 anni, una donna snella dalle movenze sinuose cresciuta tra lussuria e crudeltà, è riuscita a sopravvivere abbracciandole entrambe. Possiede un istinto quasi psichico per le menzogne, il suo sguardo fulminante la rende una sorta di Medusa...è la donna di T-Bird e co-manager dell'Hotel Reno, dove usa il suo fascino per attirare ragazze impressionabili.

Anche il personaggio del Detective Albrecht sarà una donna nel reboot Il Corvo. Ernie Hudson interpretava Albrecht nell'originale ed era descritto come un sergente. Il resto dei dettagli sembrano essere molto vicini all'originale.





Donna tra i 40 e i 50 anni. Un'anima stanca del mondo in un vestito sgualcito ossessionata dagli omicidi irrisolti di Eric e Shelly. Alle prese con problemi coniugali e la lotta contro un'ondata di criminalità in crescita e la corruzione che imperversa in città. Con il cuore di una guerriera, Albrecht è determinata a prevalere contro ogni previsione...

Il personaggio di Shelly sembra essere praticamente lo stesso nel reboot Il Corvo. Lei è descritta come una ballerina di talento e unico e vero amore di Eric.





Donna tra i 28 e i 35 anni, l'unico vero amore di Eric. Una ballerina dal talento naturale. La sua innegabile bellezza è eguagliata solo dalla sua passione nell'insegnare danza nella sua casa alle ragazze dei quartieri poveri. Shelly spera di creare pace nella comunità insegnando ai bambini, fino a quando non viene brutalmente assassinata da T-Bird e dalla banda di Top Dollar, scatenando una violenta catena di eventi mentre Eric cerca di vendicare la sua morte...

Il nuovo personaggio Ratso è descritto invece come un cinico perdente che aspira a rimpiazzare T-Bird a capo della banda.





Uomo di 20 anni, brutta faccia, brutta pelle, denti marci. Uno che ha scommesso alla lotteria della vita ed è consapevole di aver perso. Vorrebbe essere T-Bird. Nutre un odio viscerale per tutte le cose belle e superbe, Tin Tin è un tesoro speciale per lui, un uomo grande e grosso che può guardare dall'alto in basso. Fa parte della banda di T-Bird e gestisce i suoi affari, ma sogna di essere il numero 1.

Tin Tin e Fun Boy completano le descrizioni dei personaggi per il reboot Il Corvo, entrambi sono scagnozzi di T-Bird e Top Dollar. Fun Boy gestisce il laboratorio di T-Bird in cui si cucina la droga.





Fun Boy è un uomo tra i 20 e i 30 anni, il suo flusso sanguigno è un cocktail ribollente di farmaci illegali. I suoi occhi hanno lo sguardo fisso di un uomo in preda a visioni. Fun Boy gestisce la preparazione della droga di T-Bird all'Hotel Reno. Indossa un lungo trench di pelle con il volto di un teschio...

Tin Tin è descritto come un tipo enorme, violento e brutale.





Tin Tin è un uomo sui 30 anni, un un gigantesco e brutale mostro dai pugni inarrestabili. Campione imbattuto di T-Bird sul ring. Cattivo e resistente. Abituato ad essere evitato, grato alla compagnia di barbari che lo ha accolto (T-Bird, Top Dollar, Ratso, Fun Boy, Gideon)...

