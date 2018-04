Avengers: Infinity War - l'action figure Hot Toys della nuova "Vedova Nera" di Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro domenica 8 aprile 2018

Hot Toys annuncia la nuova action-doll di Vedova Nera di Scarlett Johansson in "Avengers: Infinity War".

Come per ogni nuovo film Marvel, ad ogni supereroe viene fornito qualche aggiornamento, che si tratti di un nuovo costume come quello di Spider-Man, del look "barbuto" e di nuovi scudi per Captain America o di capelli biondi e nuove armi per Vedova Nera. Sideshow Collectibles e Hot Toys hanno annunciato la nuova action-doll della Vediva Nera di Scarlett Johansson in Avengers: Infinity War con "update" per capelli, costume e armi.

Avengers: Infinity War - clip con Spider-Man e nuova locandina IMAX con easter egg di Ant-Man Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2018.

Dopo il successo del film DC di Wonder Woman forse qualcuno alla Marvel potrebbe accelerare i tempi e fornire alla Vedova Nera dell'Universo Cinematografico Marvel un meritato film in solitaria, ma sembra che lo studio voglia prima tastare il terreno con la Captain Marvel di Brie Larson in arrivo nelle sale per il 2019. La nuova action-doll di Vedova Nera ci mostra il personaggio così come appare in "Infinity War", nei cinema italiani il prossimo 25 aprile, con capelli da rossi a biondi e un costume diverso da quello visto in Captain America: Civil War, la sua ultima apparizione nell'UCM. Si prevede che il nuovo look di Vedova Nera rifletta i cambiamenti nel personaggio da quando è stata vista per l'ultima volta, ora il personaggio sfoggia un look in stile "vigilante"; ricordiamo che Natasha Romanoff dopo gli "Accordi di Sokovia" e la spaccatura all'interno degli Avengers si è schierata con un ribelle Captain America e contro l'approccio "collaborazionista" di Tony Stark.

Del nuovo costume di Vedova Nera mostrato indosso alla figure spicca il gilet tattico verde scuro e gli stivali che le danno un aspetto più "militare" del consueto, mentre l'arsenale di armi ha subito un upgrade notevole con un paio di lancia-dischi che dovrebbero sparare dischi taser, a cui si aggiungono i classici braccialetti "Widow's Bite" e un paio di manganelli che possono essere uniti per diventare un bastone da combattimento. La figura viene fornita con quattro paia di mani intercambiabili, un accessorio tipo zaino che funge da custodia per i manganelli e una cintura con fondine per i lancia-dischi.

Johansson in una recente intervista ha rivelato che Vedova Nera e Captain America si sono "induriti" a livello caratteriale nel periodo trascorso tra la fine di "Civil War" e l'inizio di "Infinity War", e che entrambi sono diffidenti nei confronti di ciò che rappresenta la minaccia di Thanos verso l'universo, mentre al riguardo della nuova chioma bionda, l'attrice ha detto che si tratta di una strizzata d'occhio ad alcune delle altre "vedove" dei fumetti.

