I Fantasmi d'Ismael: trailer italiano e poster del film di Arnaud Desplechin

Europictures il 25 aprile porta nei cinema italiani de I Fantasmi d'Ismael, il film d’apertura al Festival di Cannes 2017 diretto da Arnaud Desplechin.

Cast di pregio per il ritorno dietro la macchina da presa del regista di Racconto di Natale e Jimmy P che include Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel , Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot e Laszlo Szabo.

Il regista Arnaud Desplechin parla del messaggio del film riassunto in una manciata di battute recitate dai protagonisti.

Tutto il film è riassunto nella terzultima battuta del personaggio interpretato da Charlotte: "la vita mi è capitata". La vita imperfetta, inaspettata, talvolta brutale come il personaggio di Marion, in disordine come quello incarnato da Mathieu, o come un giovane uomo che esce dal suo guscio e sboccia viaggiando attraverso il mondo come quello interpretato da Louis Garrel. Ma penso anche all’ultima battuta del film: "ancora, ancora, ancora". Ancora vita, ancora romanticismo, ancora sesso, ancora amore, ancora disordine.