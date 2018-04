Toy Story 4 ha una data d'uscita

Di Federico Boni domenica 8 aprile 2018

Toy Story 4 sbarcherà in sala nell'estate del 2019.

Addio a Fabrizio Frizzi, voce Pixar di Woody Con la morte di Fabrizio Frizzi piange anche Woody, protagonista di Toy Story. E' scomparsa la sua indimenticabile voce italiana. Finalmente una data d'uscita. 9 anni dopo Toy Story 3, campione d'incassi con 1,066,969,703 dollari rastrellati in tutto il mondo, Woody e Buzz Lightyear torneranno in sala con il 4° annunciato capitolo del franchise Disney Pixar.

Il 21 giugno 2019 l'evento sarà realtà, come annunciato sui social dallo studios. A dirigere le danze Josh Cooley, animatore visto all'opera con Inside Out nel 2015, Up nel 2009 e Ratatouille nel 2007. Ovviamente confermatissimi in cabina di doppiaggio Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack, mentre in Italia sarà dura trovare un degno sostituto di Fabrizio Frizzi, storica voce di Woody recentemente scomparso.

Il 4° capitolo ripartirà dalla malinconica e meravigliosa conclusione del 3°, con tutti i giocattoli finiti tra le mani di una bimba di nome Bonnie. Al centro della trama anche una storia d'amore tra Woody e Bo Peep.

10 nomination complessive e 3 Oscar vinti, dai 3 precedenti capitoli, con 2 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.