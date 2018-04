Il Talismano di Stephen King, Steven Spielberg vuole portarlo al cinema

Di Federico Boni domenica 8 aprile 2018

Steven Spielberg e Stephen King in sala grazie a Il Talismano?

Il Talismano di Stephen King, Josh Boone per l'adattamento cinematografico Il regista di Colpa delle Stelle adatterà Il Talismano di Stephen King. Lo scorso ottobre si era parlato di un possibile adattamento da parte di Josh Boone, e invece Il Talismano di Stephen King, pubblicato nel lontano 1984, potrebbe un giorno sbarcare al cinema con la regia di Steven Spielberg.

A confessarlo lo stesso regista di Ready Player One, via Entertainment Weekly.

"Spero di riuscire a girare il film nei prossimi anni. Non sto prendendo un impegno come regista del progetto, sto semplicemente dicendo che è qualcosa che negli ultimi 35 anni avrei voluto vedere arrivare nelle sale cinematografiche".

King ha confermato che Spielberg sarebbe più volte arrivato ad un passo dall'adattamento, fino ad oggi mai diventato realtà. Il romanzo, scritto a 4 mani insieme a Peter Straub, è ambientato in una solitaria cittadina sull'Atlantico, vero punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile insieme, che il dodicenne Jack intraprende alla ricerca del Talismano: il leggendario cristallo, dotato di poteri magici, che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo, il ragazzo deve attraversare non soltanto l'America, ma anche un universo oscuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare: e Jack è una di queste.

