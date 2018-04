Stasera in TV: "Gods of Egypt" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 9 aprile 2018

Rai 2 stasera propone "Gods of Egypt", film fantasy del 2016 diretto da Alex Proyas (Il corvo) e interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Geoffrey Rush e Rufus Sewell.





Cast e personaggi

Nikolaj Coster-Waldau: Horus

Gerard Butler: Seth

Brenton Thwaites: Bek

Chadwick Boseman: Thoth

Élodie Yung: Hathor

Courtney Eaton: Zaya

Geoffrey Rush: Ra

Rufus Sewell: Urshu

Bryan Brown: Osiride

Rachael Blake: Iside

Emma Booth: Nefti

Abbey Lee: Anat

Yaya Deng: Astarte

Goran D. Kleut: Anubi

Kenneth Ransom: Sfinge

Bruce Spence: giudice dell'Oltretomba

Robyn Nevin: Sharifa

Paula Arundel: capo delle ancelle

Michael-Anthony Taylor: Alto Sacerdote

Alexander England: Mnevis

Markus Hamilton: generale

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Horus

Luca Ward: Seth

Davide Perino: Bek

Gianfranco Miranda: Thoth

Francesca Fiorentini: Hathor

Letizia Ciampa: Zaya

Rodolfo Bianchi: Ra

Franco Mannella: Urshu

Stefano De Sando: Osiride

Roberta Pellini: Iside

Stella Musy: Nefti

Francesca Manicone: Anat

Chiara Gioncardi: Astarte

Fabrizio Pucci: Anubi

Roberto Draghetti: Sfinge

Carlo Valli: giudice dell'Oltretomba

Aurora Cancian: Sharifa

Laura Romano: capo delle ancelle

Angelo Nicotra: Alto Sacerdote

Franco Zucca: Mnevis

Massimo Bitossi: generale

Michele Gammino: voce narrante / Bek da anziano





La trama

La sopravvivenza del genere umano dipende da un eroe mortale, Bek [Brenton Thwaites], che intraprende un emozionante viaggio per salvare il mondo e il suo grande amore. Per poter riuscire nell’impresa, deve però ottenere l’aiuto del potente dio Horus [Nikolaj Coster-Waldau] in una inedita alleanza contro Set [Gerard Butler], lo spietato dio delle tenebre, che ha usurpato il trono d’Egitto, facendo precipitare nel caos l’impero, un tempo prospero e pacifico. L’epica battaglia contro Set e i suoi seguaci li porterà nell’oltretomba e attraverso i cieli, ma dei e mortali dovranno dimostrare coraggio e spirito di sacrificio se vorranno vincere.





Il nostro commento

Gods of Egypt è l'esempio classico in cui il debordare di una messinscena interamente basata sugli effetti speciali, finisce per affossare l'indubbio potenziale di una storia tutta interpretata dal punto di vista visivo e di contro narrativamente inadeguata.

Il regista Alex Proyas (Il Corvo, Dark City, Io robot) strizza l'occhio a operazioni come il remake Scontro di Titani, cogliendone tutti i difetti e nessuno dei pochi pregi. Proyas non riesce così a dare il giusto equilibrio ad un mix di nostalgia e tecnologia che funzionava così bene in John Carter, confezionando un film dallo sgargiante involucro, ma fondamentalmente "vuoto" e quindi inutilmente pretenzioso dal punto di vista visivo.

In Gods of Egypt un parterre di attori dall'indubbio carisma si aggirano su un fittizio palcoscenico in cui le divinità risultano figurine mondimensionali oltre il consentito, l'eroe di turno pecca in carisma e il fantasy assume la connotazione di un festival del kitsch di stampo fantascientifico, perdendo per strada tutto quel fascino intrinseco che è parte della mitologia egizia.





Curiosità



Questo film è basato sul mito egiziano "Disputa tra Horus e Seth", in cui Seth e Horus combattono per il dominio dell'Egitto.



Il film è stato girato nel deserto australiano poiché le riprese nel Sahara erano considerate troppo pericolose.



In Egitto e negli Emirati Arabi Uniti, il titolo del film è stato cambiato in "Kings of Egypt".



Questo film e Mad Max: Fury Road condividono circa 200 membri di cast e troupe, tra cui il primo assistente regista P.J. Voeten, il supervisore degli effetti visivi Julian Dimsey, lo stuntman Tim Wong e le attrici Courtney Eaton e Abbey Lee.



Nella mitologia egizia, Seth (scritto anche Set, Setesh, Sutekh, Setekh e Suty) è il dio del caos, del deserto, delle tempeste, del disordine, della violenza e degli stranieri. Il dio-sole Ra portò Set sulla sua barca solare per respingere il mostro Apophis / Apopi, creatura dalle fattezze di serpente e incarnazione della tenebra, del male e del Caos, che voleva divorare il sole. Seth Era identificato con la rossa sabbia del deserto, in opposizione a Horus che invece rappresentava la fertile terra nera (limo).



L'architetto della torre dedicata a Ra dice che è alta 2.220 cubiti, 1.015 metri o 3.330 piedi. Quando il film è uscito la struttura più alta del mondo era il Burj Khalifa con 829,8 metri o 2.722 piedi.



Il regista Alex Proyas è nato in Egitto, da genitori greci trasferitisi in Australia quando aveva 3 anni.



Nikolaj Coster-Waldau ha perso il 7% di grasso corporeo per il suo ruolo nel film.



L'arma a forma di bastone che alcuni degli dei brandiscono è chiamato "Scettro della guerra", ed era associato a persone di potere nell'antico Egitto, in particolare agli dei e al faraone al potere.



Il film non presenta attori egiziani.



L'armatura di Seth ricorda uno sha. L'armatura di Horus richiama un falco. Il copricapo di Hathor richiama un bovino. Il copricapo di Thoth ricorda un ibis.



Rachael Blake, che è stata scritturata come Iside, la madre di Horus, è di un anno più giovane di Nicolaj Coster-Waldau. Bryan Brown, che interpreta Osiride, il figlio di Ra, ha 4 anni in più di Geoffrey Rush che interpreta Ra.



Il primo lungometraggio di Alex Proyas in sette anni. Il precedente era Segnali dal futuro (2009).



Quando il film è stato criticato per il casting di attori prevalentemente caucasici, il regista e le società di produzione hanno fatto pubbliche scuse.



Nel film, il padre di Osiride e Seth è indicato come Ra, ma nella mitologia egiziana è in realtà Geb.



In alcune storie della mitologia egizia Seth, Horus, Osiride, Nefti e Iside sono tutti fratelli.



Sia Elodie Yung (Hathor) che Chadwick Boseman (Thoth) fanno parte dell'Universo Cinematografico Marvel. Yung interpreta Elektra nella serie tv Daredevil. Boseman interpreta Black Panther in Captain America: Civil War, Black Panther (2018) e Avengers: Infinity War (2018).



Un gioco per cellulare ufficiale del film è stato creato dallo sviluppatore olandese Sticky Studios e pubblicato da Lionsgate. Il gioco presenta ambientazioni e personaggi del film.



Il film costato 140 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 150.







Gli Dei che vivono tra i mortali

RA [Geoffrey Rush]: Padre di Osiris e Set, Ra è il signore della Luce e del Cosmo. Il suo compito è far tramontare il sole sull’Egitto alla fine di ogni giorno e, fatto questo, passare nel caos dell’oltretomba, dove combatte contro il demone Apophis. Dopo aver sconfitto Apophis, Ra torna nel mondo dei vivi e porta con sé la luce di un nuovo giorno. Ra è il creatore di questo mondo e il suo primo difensore. La sua conoscenza supera quella degli altri dei e degli uomini e considera il dono della vita una lezione e un percorso. Ai suoi occhi, Osiris e Set sono uguali. Ra, anche se umile e dedito al dovere, è il dio dominante e più potente, è alto oltre 20 piedi e impugna una lancia.

Set [Gerard Butler]: Figlio di Ra e Dio del Deserto, Set è tormentato dalla gelosia. Secondo lui, il padre Ra preferisce suo fratello Osiris, Dio della Natura e della Vita, considerato un governante saggio e misericordioso, che facilita il passaggio delle anime degli umani verso l’aldilà. Set crede che i mortali siano inutili e molto inferiori agli dei e mette la sua sete di potere e il suo desiderio di autorità e beni materiali davanti a tutto. Il simbolo di Set è uno sciacallo e la sua arma è lo scettro.

Horus [Nikolaj Coster-Waldau]: Horus è il Signore dell’Aria. Anche se il suo ego è inizialmente gonfiato dal suo status di dio, grazie al legame con Bek, Horus lentamente inizia a rispettare i mortali e ad apprezzarli. E’ un cambiamento necessario, se vuole vendicare la morte del padre Osiris e riprendersi il trono usurpato da Set. Horus è dotato di ali e ha la testa di falco. Il suo potere è negli occhi.

Hathor [Elodie Yung]: Dea dell’Amore, della Musica e delle bevande alcoliche, Hathor è desiderata da tutti coloro che posano gli occhi su di lei. Chiamata un tempo Signora dell’Occidente, Hathor era incaricata di accompagnare le anime nell’oltretomba. Hathor indossa il Bracciale delle quarantadue stelle per proteggersi dai demoni del regno delle tenebre.

Thoth [Chadwick Boseman]: Dio della Saggezza, Thoth possiede tutta la conoscenza del mondo. Thoth è un genio e ne è perfettamente consapevole e usa le sue capacità per indebolire gli altri. Thoth si fida solo di se stesso, quindi ha risolto il problema creando centinaia di automi, tutti esattamente identici a lui. Thoth è rappresentato come un ibis e le sua capacità intellettuali sono senza pari.

Astarte [Abbey Lee] e Anat [Yaya Deng]: Astarte e Anat sono due dee della guerra, belle e violente. Cavalcano due enormi serpenti (quello di Anat è nero e quello di Astarte è bianco) il cui veleno brucia come fuoco liquido.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Marco Beltrami (Scream, Resident Evil, Hellboy, Ben-Hur).



