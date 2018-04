Future World: trailer e poster del film post-apocalittico con James Franco e Milla Jovovich

Di Pietro Ferraro lunedì 9 aprile 2018

Future World: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di James Franco e Bruce Thierry Cheung nei cinema americani dal 25 maggio 2018.

Disponibili trailer e poster di Future World, il nuovo film di James Franco che porta l'attore e regista in una desolata landa post-apocalittica nei panni di un villain e supportato da un cast piuttosto eclettico.

Il film arriva dopo l'acclamato biopic The Disaster Artist che vedeva Franco regista e protagonista, stavolta l'attore condivide i doveri di regia di Future World con Bruce Thierry Cheung. Il cast è completato da Lucy Liu, Milla Jovovich, Suki Waterhouse, Jeffrey Wahlberg, Margarita Levieva, Snoop Dogg, George Lewis Jr. e Cliff "Method Man" Smith.

All'interno di un'oasi nel deserto, una regina (Lucy Liu) giace morente mentre suo figlio Prince (Jeffrey Wahlberg) viaggia attraverso terre sterili per trovare una medicina quasi mitica per salvarle la vita. Dopo aver evitato violenti razziatori in motocicletta guidati da Warlord (James Franco) e dal suo scagnozzo (Cliff "Method Man" Smith), Prince incontra Ash (Suki Waterhouse), la letale compagna robot di Warlord che è alla ricerca della propria anima. Quando Prince viene catturato da Druglord (Milla Jovovich), le forze di Warlord entrano in azione, e Prince si ritrova a combattere per salvare i resti dell'umanità.

I registi James Franco e Bruce Thierry Cheung dirigono da sceneggiatura scritta da Bruce Thierry Cheung, Jeremy Craig Cheung e Jay Davis. Il film è prodotto da Scott Reed, Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Vince Jolivette, Jay Davis.

Future World debutta nei cinema americani, On Demand e su iTunes & Amazon il 25 maggio 2018.