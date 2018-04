Batgirl è risorto, trovata una sceneggiatrice

Di Federico Boni lunedì 9 aprile 2018

La sceneggiatrice di Bumblebee per l'adattamento di Batgirl.

Batgirl risorge, dopo l'addio alla pellicola di Joss Whedon. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, sarà Christina Hodson a riscrivere lo script inizialmente firmato Whedon.

La Hodson ha scritto Unforgettable, interpretato da Rosario Dawson e Katherine Heigl, e la sceneggiatura dell'imminente spin-off dei Transformers interamente dedicato a Bumblebee, mentre ora darà vita a Barbra Gordon, figlia del commissario di polizia di Gotham City James Gordon.

Whedon aveva sposato con entusiasmo il progetto nel 2017, per poi abbandonarlo a inizio 2018.

"Batgirl è un progetto talmente entusiasmante, e la Warner e la DC sono stati dei partner che hanno offerto collaborazione e sostegno, che ho avuto bisogno di alcuni mesi per rendermi conto che non avevo realmente una storia. Sono grato a Geoff Johns e Toby Emmerich, e a chiunque mi ha accolto con calore quando sono arrivato, e sono stati così comprensivi quando io... uh, c'è una parola più sexy per dire 'ho fallito'?".

Batgirl si è vista per la prima volta nel 1967 negli abiti di Barbara Gordon, figlia del commissario di polizia di Gotham James Gordon, mentre al cinema è apparsa nel dimenticabile Batman & Robin (1997) di Joel Schumacher, interpretata da Alicia Silverstone. In quest'ultima versione il suo vero nome era Barbara Wilson, e non era più la figlia di Jim Gordon bensì la nipote di Alfred Pennyworth.

Fonte: HollywoodReporter

.