Solo: rivelati toys, action figures e merchandise ufficiale dello spin-off di Star Wars

martedì 10 aprile 2018

Svelata la prima ondata di merchandise ufficiale ispirato allo spin-off "Solo: A Star Wars Story".

A breve distanza dal rilascio del nuovo trailer dello spin-off Solo, in uscita nei cinema il 23 maggio, Lucasfilm ha svelato la prima ondata di merchandise ispirato a Solo: A Star Wars Story. La maggior parte di questi articoli sarà disponibile per l'acquisto a partire da venerdì 13 aprile e molti sono già disponibili per il preordine presso Amazon e gli store Disney online.

Uno dei pezzi più spettacolari è lo "Star Wars Kessel Run Millennium Falcon" di LEGO, che conferma tutte le voci di lunga data secondo cui questa famosa rotta di contrabbando sarà mostrata nel film. A seguire la descrizione ufficiale di questo nuovo Millennium Falcon di LEGO, che comprende 1.414 pezzi.

Viaggia con Han Solo, Chewbacca e i loro amici con il LEGO Star Wars Kessel Run Millennium Falcon. Questa versione LEGO in mattoncini dell'iconico mercantile corelliano di Solo: A Star Wars Story presenta una cabina pilotaggio con 2 minifigures e tetto staccabile, 2 lanciatori con dispositivi a molla, un'antennna, rampa e torrette laser rotanti superiore e inferiore con 2 mitragliatori. Questo fantastico giocattolo di Star Wars presenta anche piastre di scafo apribili per un facile accesso agli interni dettagliati, che comprendono un'area di carico con divano e tavolo ologame Dejarik, bar, cuccetta, vano stoccaggio missili, e un hyperdrive costruibile con strumenti di riparazione. Il set include anche 6 minifigures e un droide DD-BD per un totale di 1414 pezzi.

Al momento non ci sono dettagli sui prezzi per questa prima ondata di articoli, ma molto probabilmente siamo molto al di sotto del prezzo dell'enorme set del Millennium Falcon LEGO da 800$ e 7.541 pezzi rilasciato l'anno scorso, il più grande Set LEGO di sempre. Anche Hasbro ha realizzato la propria versione del Millennium Falcon della Rotta di Kessel, che include una figure di Han Solo da 9,5 centimetri ed effetti sonori e luminosi attivabili tramite un apposito pulsante, inoltre sia la nave che la figure sono abilitate al sistema ForceLink 2.0.

Sempre Hasbro ha prodotto action figures da 15 cm della linea Black Series che includono personaggi singoli come Han Solo (Alden Ehrenreich) e Lando Calrissian (Donald Glover), ma anche personaggi de "Gli Ultimi Jedi" come Rey (Daisy Ridley) e DJ (Benicio del Toro). Ci saranno anche assortimenti di due pack con due figures diverse, uno di questi assortimenti include Lando Calrissian e una "Kessel Guard", che sarà anche abilitato con la tecnologia ForceLink 2.0. Per i fan di Star Wars che preferiscono i giochi da tavolo alle action figures, Hasbro sta anche rilasciando un gioco di carte e una versione del Monopoli di Solo: A Star Wars Story che scoprirà "momenti memorabili della vita di Han Solo". Hasbro rilascerà anche un set base ForceLink 2.0 che include la tecnologia indossabile e una figure di Han Solo da 9,5 cm che sarà esclusiva per il set base ForceLink 2.0. Hasbro sta inoltre rilasciando nuovi Mighty Muggs, figures da 30 cm, un veicolo landspeeder di Classe B con una figure di Han Solo da 9,5 cm e un giocattolo "Ultimate Co-Pilot Chewie" da 40 cm che sarà disponibile in autunno.

L'immancabile Funko ha realizzato una linea di peluche di Solo: A Star Wars Story oltre a figures varie per le linee Dorbz, Mystery Minis, Pop! e Wobblers. Per i patiti delle action figures, Jakks ha realizzato tre nuove figures nella loro linea Big Figs, mentre LEGO ha in serbo ulteriori tre set: Imperial Patrol Battle Pack (99 pezzi), un landspeeder Han Solo (345 pezzi), un landspeeder Moloch (464 pezzi) e un TIE Fighter imperiale (519 pezzi).

Solo:

Fonte: Star Wars.com