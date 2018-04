BlacKkKlansman di Spike Lee ha una data d'uscita

Di Federico Boni martedì 10 aprile 2018

Spike Lee torna al cinema.





Vinto l'Oscar alla carriera nel 2016, Spike Lee si appresta a tornare in sala con BlacKkKlansman, crime thriller tratto dall'omonimo romanzo di Ron Stallworth. La Focus Features ha infatti annunciato che la pellicola uscirà in estate, il 10 agosto 2018. Protagonisti John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier e Topher Grace.

Al centro della trama la storia vera di Ron Stallworth, primo ufficiale di polizia afro-americano di Colorado Springs che negli anni '70 riuscì a infiltrarsi sotto copertura nel Ku Klux Klan, mandando un collega bianco alle riunioni.

BlacKkKlansman è prodotto da Sean McKittrick e Raymond Mansfield per QC Entertainment, da Jason Blum per Blumhouse, Jordan Peele per Monkeypaw, Spike Lee e Shaun Redick.

Per Lee, 61 anni, si tratta del ritorno al cinema 3 anni dopo Chi-Raq, titolo Amazon del 2015.

Fonte: Comingsoon.net