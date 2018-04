Rampage: il creatore del videogioco originale parla degli "easter egg" del film

Di Pietro Ferraro martedì 10 aprile 2018

Il creatore del videogioco arcade "Rampage" parla del film con The Rock in arrivo nei cinema il 12 aprile 2018.

Brian Colin è colui che nei primi anni '80 ha creato il videogioco Rampage e che mai avrebbe immaginato di vederlo un giorno adattato in un blockbuster live-action, con protagonista una delle star più amate di Hollywood. In una nuova intervista con Syfy, Colin ha raccontato dell'incontro con Dwayne Johnson e rivelato che non solo avrà alcuni cameo nel film in uscita, ma che è stato anche parte di un "easter egg" nascosto nel gioco originale.

Rampage - Furia Animale: nuovo trailer italiano, poster e una clip con The Rock Il film live-action con Dwayne Johnson basato sul videogame "Rampage" arriva nei cinema italiani il 12 aprile 2018.

Brian Colin ha trascorso un po' di tempo sul set di Rampage - Furia Animale, girato in quel di Atlanta, e a quanto pare Colin farà capolino nel film in diverse occasioni, inclusa una scena in cui sta scappando dal gigantesco George. La scelta di Colin che scappa da George è in realtà un riferimento ad un "easter egg" nascosto all'interno del videogioco Rampage. Quando il gioco inizia per la prima volta, sullo schermo lampeggiano le immagini pixellose di tre umani che sono stati trasformati in animali giganti nel gioco. Colin è George la scimmia, sua moglie è Lizzie la lucertola, e il programmatore capo del gioco, Jeff Nauman, è Ralph il lupo.

Brian Colin confessa di essersi entusiasmato durante la sua permanenza sul set di Atlanta, ma l'emozione più grande è stata l'incontro con la star di Rampage, Dwayne "The Rock" Johnson. Colin paragona scherzosamente l'incontro con la superstar alla nascita dei suoi figli.

Voglio dire, odio dire questo, ma la nascita dei miei figli era in cima alla mia lista di cose che non dimenticherò mai, ma potrebbero essere stati scalzati al secondo posto...(ride).

Colin ricorda la prima volta che ha incontrato Dwayne Johnson e la sua preoccupazione di averlo distratto dal suo lavoro.

Stava dicendo cose meravigliose sul gioco, e io stavo dicendo cose meravigliose su di lui, la sua interpretazione e il giorno che avevo trascorso sul set. E poi lui disse, "Devo aggiungere una cosa: stiamo lavorando come pazzi qui, stiamo dando il massimo, e sto lavorando molto di più su questo film che su qualsiasi cosa abbia mai lavorato". E poi guardo questo tipo con un gran sorriso in faccia e ho pensato, "Oh no, ora dirà che sono una distrazione", ma invece mi ha detto, "E questo momento mi ha fatto capire che ne è valsa la pena".

Colin Brian è giustamente al settimo cielo poiché oltre ad aver creato un videogioco molto amato, a 40 anni della sua uscita torna alla ribalta in una pellicola di Hollywood che le prime proiezioni danno come un altro potenziale blockbuster per The Rock, dopo il sorprendente Jumanji: Benvenuti nella giungla.

Fonte: Syfy