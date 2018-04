Star Wars: un errore di continuità in "Gli Ultimi Jedi" dimostra che Rey dovrebbe essere morta?

Di Pietro Ferraro martedì 10 aprile 2018

L'ennesimo errore di continuità riscontrato in "Gli Ultimi Jedi" potrebbe dimostrare che Rey in realtà dovrebbe essere morta.

Per la serie all'occhio vigile dei fan di Star Wars non sfugge nulla, un nuovo errore di continuità piuttosto significativo è stato scoperto in "Gli Ultimi Jedi". Molto è stato detto del contributo del regista Rian Johnson al'iconica "Galassia lontana lontana". Il film è stato sicuramente il più diviso di sempre riguardo all'iconica saga Lucasfilm, principalmente a causa di alcune scelte audaci. Ora a poca distanza dall'uscita in DVD e Blu-ray del film c'è una conversazione in corso online non a causa delle scelte narrative di Johnson, che hanno spiazzato molti fan, ma c'è invece un errore di continuità piuttosto importante durante una delle scene cruciali del film davvero difficile da ignorare.

Inutile dire che da questo momento in avanti se continuate nella lettura potreste incorrere in importanti SPOILER su "Gli Ultimi Jedi".

La scena in questione si svolge appena dopo la morte del Leader Supermo Snoke, lasciando Kylo Ren e Rey a combattere con le sue Guardie Pretoriane. Questa scena di combattimento esaminata da alcuni fan con l'ausilio del Blu-ray mostra che su schermo c'è qualcosa di sbagliato. Ad un certo punto una delle guardie separa la sua arma in due lame e durante un incontro ravvicinato con Rey inizia ad attaccare con entrambe le lame, ma a metà di questa specifica sequenza una delle due lame scompare.

Il vero problema di questo errore è che non ci sono tagli tra quando la guardia impugna entrambe le lame e quando ne ha inspiegabilmente una sola. L'utente di Twitter Paul Blank ha pubblicato una gif dell'errore di continuità in questione, affermando che se questa guardia pretoriana avrebbe impungnato entrambe le lame, avrebbe potuto facilmente pugnalare Rey alla schiena. Quindi con questa modifica, che fa letteralmente sparire la seconda lama, hanno fatto in modo che Rey riesca a sopravvivere allo scontro.

Per carità, a rigor di logica non ci sarebbe nulla da eccepire di fronte a questa ipotesi di presunta morte di Rey, ma in un film di tali dimensioni e portata è davvero complicato non incappare in qualche fisiologico errore. Tra le molte risposte a questa segnalazione, l'utente di Twitter noto come Bean ha obiettato:"Logica? In un film di fantasy e fantascienza? Da quando?!?! E' ridicolo che le persone stiano creando tanto rumore per questo. Certo qualcosa non quadra, ma di certo non rovina questa scena di 1 bit. Mai sentito parlare di sospensione dell'incredulità?".

Alla "sospensione dell'incredulità" risponde un utente di nome Joshua Dorne, che la vede in maniera un tantino diversa: "Sì, la sospensione dell'incredulità richiede che ci sia logica all'interno di un mondo fantasy e fantascientifico, rovina questa sospensione e realizzerai che si tratta di un film terribile, e la scena serve solo a mostrare che Rey dispone di un'armatura nella trama, LETTERALMENTE"

Rian Johnson è molto consapevole delle critiche che questo film ha ricevuto ed è stato piuttosto attivo nel rispondere alle lamentele dei fan. Il regista ha anche dimostrato un certo senso dell'umorismo rispetto alle critiche che circondano Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma quest'ultima sarà piuttosto difficile da spiegare, visto che si tratta di un errore squisitamente tecnico.







Choreographer: "but sir, as cool as it may look, if the red guard has two knives he could just stab Rey in the back"

Director: We'll just edit one out half way through the move, no one will notice. FX Guy: Done. pic.twitter.com/5FbmvwoTr2 — Paul Blank (@TheLocalGod) 3 aprile 2018

