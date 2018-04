Freaks Out: via alle riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti

Di Pietro Ferraro martedì 10 aprile 2018

Fraks Out: riprese iniziate per il nuovo film del regista di "Lo chiamavano Jeeg Robot".





Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire…

Dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, via alle riprese di Freaks Out, il nuovo film del regista Gabriele Mainetti che ha scelto ancora Roma come cornice che accoglierà i protagonisti di questa nuova storia.

Da un soggetto originale di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Guaglianone con Gabriele Mainetti.





Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel ‘43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, “a piede libero” in una città in guerra.

Nel cast Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

A due anni dal successo di ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, abbiamo lavorato insieme a Gabriele Mainetti, che è anche produttore, e a Rai Cinema per gettare le basi di un film ambizioso e originale. Siamo davvero ansiosi di iniziare le riprese di ‘Freaks out’, nato dalla vena creativa di Nicola Guaglianone e scritto insieme a Gabriele". Andrea Occhipinti di Lucky Red

Freaks out è prodotto da Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema, in coproduzione con Gapfinders (Belgio)

Si dice che il secondo film sia il più difficile da realizzare, soprattutto quando il primo ha generato un riscontro positivo. Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l'asticella si è alzata ulteriormente. Come nella precedente esperienza faremo del nostro meglio per fare di più di quello che potremmo permetterci. Alla fine l’approccio produttivo sarà com’è stato con Jeeg... solo su una scala più grande. Goon Films

Le riprese si svolgeranno a Roma e in Calabria per 12 settimane. Per le musiche originali di Freaks Out, Gabriele Mainetti torna a collaborare con il compositore Michele Braga, già co-autore delle musiche di Lo chiamavano Jeeg Robot.