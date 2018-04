La Mélodie: trailer italiano, poster e foto del film di Rachid Hami

Di Pietro Ferraro martedì 10 aprile 2018

Il 26 aprile Officine UBU porta nei cinema italiani la pellicola francese La Mélodie di Rachid Hami, una storia sulla forza della rinascita attraverso le proprie passioni.

Il regista traduce in immagini e parole le situazioni difficili realmente vissute dai giovani allievi delle scuole multietniche parigine. Un film sull’amore per la vita e per l’arte, dove i protagonisti affrontano le disillusioni con una nuova speranza, cercando di ottenere il loro riscatto sociale. Una rivalsa che ha il suono di un violino accordato sulle note della vita.





Simon, un famoso musicista ormai disilluso, arriva in una scuola alle porte di Parigi per dare lezioni di violino. I suoi metodi d’insegnamento rigidi non facilitano il suo rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è Arnold, un timido studente affascinato dal violino che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi?

Il regista Rachid Hami, classe 1985, nasce in Algeria e a 8 anni, per scappare dalla guerra civile, si trasferisce con madre e fratelli in un quartiere di Pierrefitte-sur-Seine, nella banlieu parigina. Hami durante la realizzazione del suo primo medio metraggio, Point d’effet sans cause, dove gli attori erano persone del suo quartiere ha avuto il supporto del regista Arnaud Depleschin.

Quando ho incontrato Arnaud Depleschin, lui si è subito interessato al mio lavoro di regista. È venuto da me, nel mio palazzo di periferia, per aiutarmi a completare quel film che è stato trasmesso su Arte e selezionato al Festival Premiers Plans d’Anger. Ho apprezzato enormemente il suo aiuto. Arnaud Depleschin è un regista che dà tutto se stesso, come Abdellatif Kechiche. Da uomo esigente e vero amante della settima arte mi ha dato tanti consigli aiutando concretamente la mia maturazione come regista, Oggi, lo considero un grande “fratello di cinema”. Ho così potuto realizzare il mio secondo film, "Choisir d’aimer", un medio metraggio con Louis Garrel e Leila Bekhti.

Rachid Hami racconta come è nato il progetto de La mélodie.