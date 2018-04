Stasera in tv: "Poli Opposti" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Rai 1 stasera propone "Poli opposti", commedia del 2015 diretta da Max Croci e interpretata da Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Tommaso Ragno, Elena Di Cioccio, Stefano Fresi e Giampaolo Morelli.





Cast e personaggi

Luca Argentero: Stefano

Sarah Felberbaum: Claudia

Tommaso Ragno: Paolo

Jack Queralt: Manolo

Grazia Schiavo: Carolina

Stefano Fresi: Marco

Giampaolo Morelli: Alessandro

Anna Safroncik: Mariasole

Riccardo Russo: Luca

Gualtiero Burzi: Luigi Braschi

Roberto Bocchi: Onorevole

Elena Di Cioccio: Rita

Eleonora Mazzoni





Trama e recensione

Polarità: espressione di un rapporto di reciproca dipendenza fra due elementi contrapposti. La polarità implica una condizione di complementarietà, tale che ciascuno dei due poli trova nell’altro la sua ragione d’essere ed il suo fondamento costitutivo. L’uno non potrebbe esistere senza l’altro, come i due poli di una calamita.

Stefano Parisi (Luca Argentero) e Claudia Torrini (Sarah Felberbaum) fanno due lavori che non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite. Al momento l’amore non è al centro dei loro pensieri, ma è innegabile che sia al centro delle loro vite. Il Dottor Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, Mariasole (Anna Safroncik), e consumato il distacco anche dall’ingombrante suocero, il Dott. Beck (Tommaso Ragno), famoso psicologo e irriducibile narciso. Claudia, mamma single del piccolo Luca (Riccardo Russo), è l’implacabile Avvocato Torrini, il peggiore degli incubi per i mariti delle sue clienti. Ne sarebbe terrorizzato persino suo fratello Alessandro (Giampaolo Morelli), bugiardo seriale e sfrontato marito di Rita (Elena Di Cioccio), ormai rassegnata alla gelosia. E Claudia e Stefano si renderanno presto conto che, forse, è inutile lottare contro le leggi della fisica...

Note del regista Max Croci

Il vero problema in amore è che nella maggior parte dei casi siamo tentati di scansarci. Siamo tentati di limitare i danni, di lasciare che l’altro passi attraverso la nostra vita senza segnarci. Invece non funziona così. Per amare veramente bisogna che l’altro entri nella tua vita e te la devasti. Stefano Parisi - Luca Argentero