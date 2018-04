Ip Man 4: iniziate le riprese e primo video dal set con Donnie Yen

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Le riprese di "Ip Man 4" sono ufficialmente in corso ad annunciarlo l'attore Donnie Yen.

Riprese ufficialmente in corso per Ip Man 4. L'attore e artista marziale Donnie Yen ha annunciato che la produzione del quarto e probabilmente ultimo film sul leggendario maestro di arti marziali è iniziata.

Da Bruce Lee a Steven Seagal - 10 attori e artisti marziali da film action (video) In una classifica video 10 attori e atleti che hanno fatto la storia del cinema action

Donnie Yen ha fatto l'annuncio in un post sul suo account Instagram. Il post presenta un messaggio e un video dal set con alcuni membri del cast e della troupe riuniti davanti ad una tavola imbandita.

Credo che i film di Ipman abbiano ispirato milioni di persone non perché abbiamo creato un eroe, è perché si trattava dello spirito e dell'integrità di un uomo, un uomo che ama la sua famiglia e il suo paese. Il 7 aprile, primo giorno di riprese, Dopo i primi tre episodi, sono di nuovo qui, continuando con questo quarto e probabilmente ultimo viaggio!

I film di Ip Man sono basati sulla vera storia di un maestro di arti marziali, interpretato da Donnie Yen, che visse dal 1893 al 1972. Il vero Ip Man fu il primo maestro ad insegnare lo stile di kung-fu noto come "Wing Chun" e tra i suoi allievi c'era il leggendario artista marziale Bruce Lee. La figura di Ip Man ha ispirato anche il prequel Ip Man - The Legend Is Born (2010) con protagonista Yu-Hang To, Ip Man - The Final Fight (2013) con Anthony Chau-Sang Wong nel ruolo di un anziano Ip Man e The Grandmaster (2013) di Wong Kar-wai con Tony Leung chiamato a vestire i panni di Ip Man.

I primi due film della serie non includevano Bruce Lee come personaggio, ma si concentravano invece sui primi anni d'insegnamento del maestro. Inizialmente c'erano piani per utilizzare una versione CG di Bruce Lee per portare il personaggio nel franchise. Fortunatamente i piani sono cambiati e il ruolo alla fine è andato all'attore Kwok-Kwan Chan.

Wilson Yip, che ha diretto tutti e tre i precedenti film di Ip Man, tornerà anche per Ip Man 4. Pochi i dettagli della trama disponibili, sembra che Ip Man 4 vedrà il personaggio tornare negli Stati Uniti per lavorare con Bruce Lee, che ha deciso di aprire una scuola di Wing Chun a Seattle, Washington. Quindi sembra che Kwok-Kwan Chan tornerà a recitare accanto a Donnie Yen.