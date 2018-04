Pennywise: The Story of IT - trailer del documentario sulla miniserie tv con Tim Curry

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Pennywise: The Story of IT: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di John Campopiano.

IT è uno dei più amati e popolari romanzi di Stephen King, ma è stato l'adattamentto del 1990 che ha reso Pennywise il clown un'icona horror. Ora un nuovo documentario esplora l'adattamento del 1990 realizzato come una miniserie in due parti, svelandone dietro le quinte e curiosità sulla realizzazione.

Questo nuovo documentario di Dead Mouse Productions includerà moltissime interviste con il cast e la troupe, nuove foto dal set della miniserie, oltre a filmati con "dietro le quinte" esclusivi. Un documentario imperdibile per i fan del Pennywise di Tim Curry.





"Pennywise: The Story of IT" è un lungometraggio documentario dai creatori di "Leviathan: The Story of Hellraiser e Hellbound: Hellraiser II", "RoboDoc: The Creation of RoboCop" e "You're so cool, Brewster! The Story of Fright Night". Con oltre 40 interviste a cast e troupe (tra cui Tim Curry) del classico televisivo del 1990 di Tommy Lee Wallace "Stephen King's IT", questo documentario esplorerà l'eredità della miniserie tv e l'impatto culturale che Pennywise ha avuto su una generazione di fan. Con ore di filmati "dietro le quinte" mai visti prima e foto esclusive, 'Pennywise' sarà la celebrazione definitiva di questo classico molto amato, e sarà anche un tributo duraturo al notevole lavoro di uno dei più grandi attori del cinema, Mr. Tim Curry.

Il documentario è stato finanziato tramite una campagna su IndieGogo ed è diretto da John Campopiano, regista e sceneggiatore di Unearthed e Untold: The Path to Pet Sematary.

Pennywise: The Story of IT è un progetto che scava nel fenomeno storico e culturale della coulrophobia (la paura dei clown) e nel ritratto magico di Tim Curry di Pennywise il Clown...il nostro progetto mira a raccontare una storia ascoltata da pochi...questo sarà un film speciale per i fan dell'horror di tutto il mondo.

Il documentario arriva dopo l'adattamento cinematografico del regista Andy Muschietti che ha sbancato il box-office, incassando 700 milioni di dollari nel mondo e diventando il film horror di maggior incasso di sempre.

Andy Muschietti ha omaggiato il Pennywise di Curry con il cameo di una bambola dell'originale Pennywise in una scena del film. L'IT di Muschietti fruirà di un sequel, IT 2, in arrivo nei cinema il 6 settembre 2019.