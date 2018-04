The Toymaker’s Secret, l'ultimo progetto di Alex Garland sarà diretto dalla moglie

Di Federico Boni mercoledì 11 aprile 2018

Alex Garland ha sceneggiato e produrrà il primo film da regista di Paloma Baeza.

Acclamato regista visto fino ad oggi all'opera con Ex Machina ed Annientamento, purtroppo uscito solo su Netflix in Italia, Alex Garland ha scritto una sceneggiatura inedita per la Tristar Pictures.

The Toymaker’s Secret, il titolo della pellicola, che vedrà esordire alla regia Paloma Baeza, moglie del regista inglese. La Baeza ha fino ad oggi diretto The Window, un film tv del 2006, e 3 corti. Con l'ultimo, Poles Apart, ha vinto un Bafta per il miglior corto animato.

The Toymaker's Secret è un fantasy in CG / live-action con protagonisti dei giocattoli, che prendono letteralmente vita nell'Inghilterra vittoriana, riuscendo a vivere segretamente nella stessa casa fino ai giorni nostri. Quando una nuova madre single e sua figlia si trasferiscono nell'abitazione, le due andranno incontro all'incredibile scoperta.

Garland, Andrew Macdonald, Allon Reich e Cara Speller produrranno il tutto, con Hannah Minghella e Nicole Brown supervisori per la TriStar.

Fonte: HollywoodReporter