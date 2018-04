Solo: un "ester egg" di Rogue One nel nuovo trailer dello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Un personaggio di Rogue One appare nell'ultimo trailer di "Solo: A Star Wars Story".

Qualcuno si ricorda di Tam Posla? Questo personaggio introdotto per la prima volta in Rogue One ora è tornato per una seconda apparizione in Solo: A Star Wars Story, lo spin-off in arrivo nei cinema italiani il 23 maggio. Il personaggio è mostrato in un fugace "easter egg nel nuovo trailer di Solo arrivato onine due giorni fa.

Solo - nuovo trailer italiano, due spot pubblicitari e una locandina dello spin-off di Star Wars Lo spin-off di "Han Solo" con Alden Ehrenreich, Donald Glover e Woody Harrelson arriva nei cinema italiani il 23 maggio 2018.

L'ultimo trailer di Star Wars in realtà include diversi "easter egg", con il regista Ron Howard che sembra sapere molto bene cosa vogliono i fan, quindi il film si prepara ad essere una vera goduria per i cacciatori di citazioni e riferimenti.

Tam Posla viene mostrato nelle penombra, in piedi dietro a Han Solo al minuto 0:58 del trailer. Il personaggio è apparso per la prima volta in Rogue One come uno dei tanti abitanti di Jedha, mostrato mentre camminava attraverso la Città Sacra.

Posla nasce come tutore della legge dell'autorità di Milvayne per poi disertare e diventare un cacciatore di taglie. È interessante notare che stava dando la caccia a Ponda Baba (aka Walrus Man) e al dottor Evazan sul pianeta sacro dei Jedi. Posla non appare solo Rogue One e Solo, ma è anche presente come personaggio secondario nella serie a fumetti "Doctor Aphra" di Kieron Gillen.

Solo si svolge circa dieci anni prima degli eventi di Rogue One, quindi dieci anni prima di dare la caccia a Walrus Man, Posla stava guardando Han Solo mentre giocava a Sabacc in una bisca piena di loschi e bizzarri alieni. Non è stato rivelato se Posla sia un semplice avventore sullo sfondo, o se avrà un ruolo più importante, ma a questo punto potrebbe almeno ottenere una sua action figure.

Fonte: Screen Rant