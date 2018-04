Il Cratere: trailer e poster del film di Silvia Luzi e Luca Bellino

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Il Cratere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Silvia Luzi e Luca Bellino nei cinema italiani dal 12 aprile 2018.

Dopo la tappa al Festival di Venezia, il 12 aprile arriva nei cinema d'Italia Il Cratere, primo lungometraggio di fiction per i documentaristi Silvia Luzi e Luca Bellino. Nel film si racconta la storia di un padre napoletano ossessionato dal successo che cerca riscatto attraverso il talento canoro della figlia.

Protagonisti del film Rosario e Sharon Caroccia, due attori non professionisti napoletani che sono padre e figlia nella vita reale.





Il cratere è terra di vinti, spazio indistinto, rumore costante. Rosario è un ambulante, un gitano delle feste di piazza che regala peluches a chi pesca un numero vincente. La guerra che ha dichiarato al futuro e alla sua sorte ha il corpo acerbo e l'indolenza dei tredici anni. Sharon è bella e sa cantare, e in questo focolaio di espedienti e vita infame lei è l'arma per provare a sopravvivere. Ma il successo si fa ossessione, il talento condanna. Il Cratere è una favola Disney al contrario.

Il cast è completato da Tina Amariutei, Assunta Arcella, Imma Benvenuto, Eros Caroccia, Mariaelianna Caroccia, Rosario Junior Caroccia, Rosario Petrone, Davide Russo e Genny Valentino.

Luca Bellino e Silvia Luzi indagano i modi di resistenza al potere, in tutte le sue forme. Nel 2012 fondano Tfilm, casa di produzione indipendente che si caratterizza per la forte connotazione sociale e politica dei suoi titoli. Tutte le produzioni hanno una chiara impronta autoriale, uno stile che unisce il cinema d'osservazione alla stretta attualità.

Ci interessava il mondo della canzoni neomelodiche perché è uno dei pochi spazi in cui il riconoscimento avviene subito, è un universo così autoreferenziale e piccolo, racchiuso in un circuito di paesi della Campania, ma se una canzone va bene, la vedono in tv e la cantano tutti nel giro di una settimana.

NOTE DI REGIA

Crater è il nome di una costellazione debole e incerta, invisibile perché estremamente luminosa. Crater sfavilla e non si vede, è percepibile a fatica e per una sola stagione. Di notte, in primavera e solo dal sud del mondo. Abbiamo visto Rosario calpestare il suo cielo come un soldato il campo di battaglia, e imbracciare Sharon come arma solitaria e finale. Abbiamo scelto di stare con loro e lottare attaccati alle loro vite, alla guerra dichiarata per costrizione e conservazione, nobile nelle intenzioni e beffata nell'effetto. E Rosario e Sharon hanno scelto di stare con noi, giocando la sfida di reinventare la propria vita. Il Cratere racconta il cruccio, il pregiudizio e l'onta, il passo e l'inganno. È melodia dialettale per libera scelta, è il tutti contro tutti per sopravviversi, e il noi contro loro per difendersi. Lotta di classe perpetua e primitiva, gogna circolare. Definitiva e bizzarra.