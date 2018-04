Icaros: A Vision - trailer italiano e poster del film con Filippo Timi

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Icaros: A Vision - video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Leonor Caraballo e Matteo Norzi nei cinema italiani dal 12 aprile 2018.

Il 12 aprile arriva nelle sale italiane Icaros: A Vision, il film che racconta l'esperienza dell'Ayahuasca e le comunità indigene dell'Amazzonia da cui proviene. Il film è diretto da Leonor Caraballo e Matteo Norzi e vede nel cast Filippo Timi, Ana Cecilia Stieglitz, Arturo Izquierdo e Guillermo Arévalo.

Selezionato in concorso alla 15esima edizione di Tribeca Film Festival di New York, il film è girato nella giungla amazzonica peruviana e racconta il viaggio fisico e spirituale della protagonista Angelina, una giovane donna americana malata e senza possibilità di cura. Alla ricerca di un miracolo, Angelina arriva in una comunità indigena, dove incontra sciamani che praticano rituali con l'antica bevanda psichedelica Ayahuasca e un gruppo di psiconauti stranieri in cerca di trascendenza e del senso dell'esistenza. Trasformata per sempre dall'esperienza, Angelina imparerà ad accettare e vivere con serenità le sue paure.





Alla ricerca di un miracolo, Angelina, giovane donna americana affetta da malattia incurabile, arriva in un centro di cura nella selva amazzonica peruviana, dove sciamani somministrano Ayahuasca a un gruppo di psiconauti stranieri alla scoperta di trascendenza, empatia e dei segreti dell’esistenza. Trasformata per sempre dalle esperienze con la leggendaria pianta psichedelica, Angelina forgia un legame con Arturo, giovane sciamano indigeno che sta perdendo la vista. Nei loro viaggi allucinogeni, insieme raggiungono un diverso senso del loro destino. Angelina impara ad accettare le sue paure, mentre Arturo si rende conto che sarà in grado di vedere nell’oscurità intonando i mitici canti curativi, gli icaros.

La storia si svolge a Iquitos, la stessa città in cui Herzog girò Fitzcarraldo più di 30 anni fa, e l'hotel Casa Fitzcarraldo ospita una scena chiave del film. Ambientato in un centro di guarigione, Icaros mescola realtà e finzione e mette insieme veri sciamani e non-attori indigeni della comunità Shipibo, con attori professionisti nella parte dei turisti.