Rampage non sarà un altro Doom, lo promette Dwayne Johnson

Dwayne Johnson parla di "Rampage" e afferma di aver imparato la lezione dal flop di "Doom".

Dwayne Johnson parlando del suo ultimo film, Rampage - Furia animale, è tornato con la memoria alla sua prima esperienza cinematografica con i videogiochi, il film Doom, ben consapevole di quanto sia stata fallimentare quell'operazione. Ormai è assodato che gli adattamenti di videogiochi al cinema si sono rivelati spesso un campo minato. Gli albori di questo tipo di adattamenti risalgono agli anni '90 con Super Mario Bros, un bambinesco festival del kitsch, fino al recente film di Tomb Raider che nonostante l'indubbia qualità non è riuscito a sfondare al box-office. In soldoni i film tratti videogiochi non hanno ancora prodotto un vero e proprio classico.

Nella lunga lista di deludenti adattamenti di videogiochi portati sul grande schermo c'è anche il film Doom del 2005. Basato sull'omonimo classico sparatutto in prima persona, il film era interpretato da Karl Urban, Rosamund Pike e Dwayne Johnson e prendeva principalmente spunto dal gioco Doom 3. La saga di videogiochi Doom era famosa per la brutalità del concitato gameplay e non certo per la trama. A questo proposito uno degli sviluppatori del gioco, John Cormack, una volta parlando di Doom ha affermato senza mezzi termini: "La trama in un videogioco è come la trama in un film porno, ti aspetti che ci sia ma non è così importante".

Il videogioco Doom era incentrato su un marine spaziale deportato in una base di Marte in cui si scatena letteralmente l'Inferno, costringendo il soldato a farsi strada attraverso un'orda di demoni per sopravvivere. Per qualche motivo non ancora chiaro la trama del film eliminò la parte sovrannaturale di stampo "infernale", narrando invece di un gruppo di soldati, chiaramente ispirati ai marines coloniali di Aliens, che si ritrovano a dare la caccia a mostruose creature mutanti. Il film includeva una divertente scena in soggettiva direttamente presa dal videogioco, un Dwayne Johnson in gran forma, ma per il resto il film si è rivelato una enorme delusione e un flop al box-office di tale portata da non riuscire nemmeno a recuperare il budget investito.

Il fallimento di Doom all'epoca segnò una svolta negativa nella carriera di Johnson come star d'azione, con l'attore che trascorse i successivi cinque anni a cimentarsi in ruoli di stampo comedy. Johnson è fin troppo consapevole della cosiddetta "maledizione" che affligge i film tratti da videogiochi, e ha recentemente ammesso in un'intervista alla rivista Total Film che Doom è stato un sonoro fallimento.

Ho vissuto di persona la maledizione dei videogames perché ho fatto Doom. E Doom era un film basato su un videogioco molto popolare che è stato un incredibile fallimento. Quindi ho vissuto la maledizione e ne ho una certa esperienza.

Il fallimento di quel film ha influenzato molto l'approccio a Rampage, a cui Johnson ha voluto infondere un sana dose di umorismo, come per dire che alla fine l'importante è non prendersi troppo sul serio, altrimenti lo faranno anche gli spettatori.

Mi sono assicurato che in Rampage ci fossero strizzatine d'occhio e umorismo che, secondo il mio parere, mancavano in Doom.

Il film Doom non è il peggior film tratto da videogiochi, ce ne sono di ben peggiori, ma resta il fatto che il film è carente sia dal punto di vista dell'azione che da quello prettamente horror, insomma un adattamento tirato via dal punto di vista della trama e realizzato con poca convinzione.

Rampage, in arrivo nei cinema italiani il 12 aprile, è basato sul classico gioco arcade anni '80 e la versione cinematografica si presenta come uno spettacolare monster-movie che punta ad una platea trasversale, a bissare il successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla e al contempo a rompere la maledizione che incombe sui film tratti da videogiochi..ci riuscirà?

