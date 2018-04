Solo: A Star Wars Story: pioggia di foto e dettagli sul merchandise ufficiale

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 aprile 2018

Scopri con Blogo tutto il merchandise ufficiale in arrivo per l'uscita dello spin-off "Solo: A Star Wars Story"

I fan di Star Wars hanno iniziato il conto alla rovescia in attesa del 23 maggio, data di uscita italiana del film Solo: A Star Wars Story, e Lucasfilm ha presentato con largo anticipo alcuni articoli ispirati al nuovo titolo. Il vasto assortimento comprende action figures, role play, abbigliamento e molto altro, tra cui una collana di libri e fumetti che uscirà a maggio.

Dopo avervi dato un assaggio con alcune immagini della prima ondata di merchandise dedicato al film di Han Solo, oggi vi proponiamo un "update" con una pioggia di nuove immagini del merchandise ufficiale in arrivo da Hasbro, Funko, Mattel, LEGO, Jakks, Revell e Rubies.

La nuova avventura di Star Wars celebra le icone della saga Han Solo e Chewbacca, ma presenta anche una schiera di eroi inediti. Attraverso questi giocattoli e articoli innovativi, la storia di SOLO prende vita per arrivare ai fan e alle famiglie di tutto il mondo. Paul Gainer, head of Global Product Management and Distribution, Disney Parks, Experiences and Consumer Products

Alcuni giocattoli sono già disponibili in pre-ordine presso alcuni punti vendita statunitensi fra cui Walmart e Amazon mentre molti altri articoli saranno disponibili dal 13 aprile fino alla fine di maggio, presso le grandi catene di distribuzione, nei Disney Store, nei parchi Disney e all’indirizzo shopDisney.com.

I giocattoli disponibili in prevendita sono:

Solo: A Star Wars Story 3.75-inch Kessel Run Millennium Falcon vehicle by Hasbro

Solo: A Star Wars Story Han Solo Landspeeder Vehicle by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Han Solo figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Lando Calrissian figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Qi’ra figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Range Trooper figure by Hasbro

Alcuni dei prodotti disponibili dal 13 aprile, comprendono:

Solo: A Star Wars Story Figure Play Set by Disney store

Star Wars Han Solo’s Landspeeder construction set by LEGO

Solo: A Star Wars Story Bobbleheads in the Pop! style by Funko

Hot Wheels Solo: A Star Wars Story Character Cars by Mattel

Solo: A Star Wars Story Big Figs by Jakks Pacific

Star Wars: Last Shot: A Han and Lando Novel by Daniel Jose Older (Del Rey)

Star Wars: Choose Your Destiny: A Han and Chewie Adventure by Caven Scott, Illus. by Elsa Charretier (Disney-Lucasfilm Press)