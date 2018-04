Gremlins 3 sarà un reboot a tutto tondo, lo conferma Chris Columbus

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 aprile 2018

Chris Columbus torna a parlare di un nuovo Gremlins, ma stavolta conferma un reboot e non un sequel.

Sono anni che si parla di un Gremlins 3, con l'attore Zach Galligan protagonista di Gremlins e Gremlins 2, che recentemente ha cercato di lanciare una campagna per il sequel chiedendo il supporto dei fan.

Gremlins 3, la sceneggiatura è pronta Chris Columbus annuncia l'arrivo di Gremlins 3.

Sul fronte Galligan non ci sono aggiornamenti, ma nel frattempo Chris Columbus, sceneggiatore del Gremlins originale, ha confermato di un nuovo progetto Gremlins in sviluppo a cui sta lavorando attivamente, ma la notizia più interessante è che Columbus ha detto che non si tratta di un sequel, ma bensì di un reboot a tutto tondo.

Di Gremlins ne stiamo parlando attivamente ed è per questo che sto lavorando con la mia società di produzione 1492 Pictures. Sarà quasi sicuramente un reboot.

Dopo aver lanciato la sua campagna su Twitter a gennaio, Zach Galligan in febbraio affermava che l'iconico Gizmo doveva tornare come un effetto speciale pratico e non realizzato in CG, ma per il momento quello di Galligan rimane un mero desiderio, che però noi condividiamo appieno. Sfortunatamente Columbus oltre a questa breve dichiarazione non ha offerto alcun dettaglio sul suo progetto, nemmeno se il nuovo Gremlins lo stia scrivendo lui o se sia in mano di altri sceneggiatori.

Gremlins 3: Zach Galligan è ottimista e parla di un film vivo e vegeto Zach Galligan protagonista del Gremlins originale fornisce un aggiornamento sul reboot di Chris Columbus

Columbus però aveva già parlato lo scorso agosto di un nuovo Gremlins, e in quel caso aveva parlato di una sceneggiatura pronta di cui era davvero orgoglioso. Columbus aveva aggiunto di quanto la storia fosse "contorta e cupa", suggerendo una potenziale morte dell'amato Gizmo, aggiungendo che troppe persone erano morte a causa di Gizmo, il che indicava che il progetto era un sequel di Gremlins e Gremlins 2. Ora che il regista ha parlato di un reboot di Gremlins potrebbe voler dire che quel precedente progetto è stato abbandonato.

L'originale Gremlins ha incassato ben 148 milioni di dollari nel mondo, diventando il quarto più alto incasso del 1984. Purtroppo il sequel del 1989, Gremlins 2: La nuova stirpe, non ha bissato gli incassi dell'originale registrando al box-office statunitense solo 41 milioni, ponendo di fatto termine al franchise.

Chris Columbus ha recentemente diretto il sottovalutato Pixels del 2015, ed è attualmente designato alla regia dell'adattamento della serie di videogiochi Five Nights at Freddy's.

