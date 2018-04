Jumanji 3: Dwayne Johnson conferma che il sequel è ufficialmente in sviluppo (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 12 aprile 2018

Dwayne Johnson utilizza Instagram per confermare lo sviluppo di Jumanji 3.

Dwayne Johnson conferma che lo sviluppo di Jumanji 3 è a buon punto. Sony si è presa un bel rischio qualche anno fa annunciando un sequel / reboot dell'amato Jumanji, con The Rock protagonista e un'uscita fissata a poche settimane dal debutto di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Preoccupazioni che si sono rivelate infondate poiché Jumanji: Benvenuti nella giungla ha superato ogni aspettativa ed oltre ad essere uno dei blockbuster più godibili dell'anno scorso, ha tutte le potenzialità per dar vita ad un franchise in stile Una notte al museo.

Il successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla è andato ben oltre le aspettative, con il sequel che è diventato il più grande incasso della Sony a livello nazionale, avvicinandosi al miliardo d'incasso in tutto il mondo. La notizia di un Jumanji 3 in sviluppo non è stata quindi una sorpresa, come non lo è stata la conferma di Dwayne Johnson, protagonista nonché produttore del film.

Johnson ha utilizzato Instagram per commentare il successo di Jumanji 2, ma ha colto l'occasione anche per fare un accenno al sequel. Nel video Johnson conferma di essere al lavoro su Jumanji 3. In che cosa consisterà il terzo film non è ancora stato rivelato, ma Johnson ha continuato a scherzare sull'amichevole rivalità con il collega Kevin Hart, affermando nel video che il suo personaggio Franklin 'Mouse' Finbar verrà ucciso.

Il sequel di Jumanji: Benvenuti nella giungla era ampiamente previsto, nonostante la mancanza di dettagli sulla trama. Il regista Jake Kasdan e gli sceneggiatori Jeff Pinkner e Scott Rosenberg stanno tornando per Jumanji 3, e il video ha confermato, se mai ci fosse stato qualche dubbio in proposito, che The Rock riprenderà il ruolo del Dr. Smolder Bravestone.

Naturalmente si presume che anche tutti gli altri "avatar" torneranno e quindi dovremmo rivedere Hart, Karen Gillan, Jack Black e probabilmente anche Nick Jonas. Sarà interessante vedere se Jumanji 3 includerà i quattro giovani "giocatori" di Benvenuti nella giungla o vedremo quattro nuovi protagonisti venire risucchiati nel videogioco di Jumanji.

Jumanji 3 è chiaramente nelle primissime fasi di sviluppo, ma il presidente della Sony, Tom Rothman, vorrebbe Jumanji 3 nelle sale per Natale 2019, naturalmente tutto dipende dall'impegnatissimo Johnson. The Rock girerà Jungle Cruise questa estate e poi il suo spin-off Fast & Furious in autunno. Johnson pensa anche che Black Adam si potrebbe girare il prossimo anno, così come l'action-thriller Red Notice, al fine di rendere fattibile una data di uscita nel 2020. Quindi se Sony vuole davvero Jumanji 3 nelle sale entro due anni, allora dovranno sperare che Johnson possa adattare il progetto al suo programma, inserendolo da qualche parte tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.