Star Wars 9: a Mark Hamill va bene non tornare nei panni di Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro giovedì 12 aprile 2018

Mark Hamill ricorda l'amica Carrie Fisher e si dice soddisfatto del suo percorso come Luke Skywalker.

I fan sono speranzosi che Mark Hamill torni come Luke Skywalker in versione "Fantasma di Forza" in Star Wars: Episodio IX, ma l'attore stesso sembra contento del suo percorso, che torni o meno. Hamill in "Gli Ultimi Jedi" ha regalato ai fan un'interpretazione memorabile dando vita ad un Luke anziano, eccentrico e disilluso che alla fine è tornato come l'eroica leggenda che ha fatto la storia della "galassia lontana lontana". Alla fine del film Luke diventa tutt'uno con la Forza, ma solo dopo aver riacceso la speranza nella Resistenza, momentaneamente messa con le spalle al muro da una massiccia offensiva del Primo Ordine.

Il fatto che Luke Skywalker sia morto, non significa che il ruolo del personaggio nella saga sia finito. Come i Maestri Jedi Obi-Wan Kenobi e Yoda, è possibile che Luke ritorni in una forma spirituale. Hamill ha recentemente lanciato l'idea di rendere Luke un vero e proprio spettro da film horror, ma in una delle sue interviste più recenti Hamill sembra stia contemplando l'idea di appendere la spada laser al chiodo e di farlo senza rimpianti.

Parlando con ABC News, Hamill ha parlato di un suo portenziale futuro nella "galassia lontana lontana", sottolineando ccome la morte di Carrie Fisher abbia di fatto cambiato le cose.

Ha davvero offuscato la mia capacità di godermelo appieno. Prima mi hai chiesto, "Tornerai?". Non mi interessa più a quel livello. Perché Han Solo se n'è andato, Luke se n'è andato. Non riesci a rimettere insieme la banda come volevi che fosse, e non dovrebbe essere così. Ma è quello che è. Piuttosto che dispiacersi per il fatto di non avere più lei, sono solo grato che abbiamo avuto il tempo di fare quello che abbiamo fatto.

Le comprensibili parole di Hamill legate alla perdita di un'amica non sono però la conferma che l'attore abbia chiuso la porta ad un suo possibile ritorno. In precedenza l'attore ha detto che la decisione spetta a J.J. Abrams, regista designato dell'Episodio IX che sta collaborando alla stesura della sceneggiatura con Chris Terrio. Hamill attualmente è l'unico membro del trio di protagonisti originali che potrebbe apparire nell'episodio IX, e nonostante il talento dei nuovi arrivati della saga, l'attore sente la mancanza dei suoi amici con cui ha condiviso un momento iconico della storia del cinema.

La palla ora è nella mani di Abrams che molti sperano cambi anche in qualche modo la spiazzante e deludente rivelazione delle origini di Rey dell'Episodio VIII. Un fantasma di Luke nell'Episodio IX ha senso, come lo avevano quelli di Obi Wan-Kenobi nella trilogia originale e quello di Yoda in "Gli Ultimi Jedi", naturalmente legato alla connessione di Luke con la padawan Rey e all'ex allievo Kylo Ren. Detto ciò la nuova trilogia, in un bizzarro mix di finzione e vita reale, ha completato il passaggio di testimone ad una nuova generazione: Rey da Luke, Poe Dameron da Leia e in maniera meno evidente Finn da Han Solo. Una nuova gerazione ha di fatto rimpiazzato la vecchia guardia e a dimostrarlo c'è uno Star Wars 9 che potrebbe non avere alcun personaggio della trilogia originale (esclusi naturalmente Chewbe e gli amati droidi), un passaggio di testimone che il pubblico ha metabolizzato in maniera indolore grazie anche agli efficaci ritratti di Rey, Finn, Poe e Kylo Ren di attori di talento che sono riusciti a non lasciarsi soverchiare da personaggi iconici e una saga leggendaria.

Fonte: Movieweb / ABC News