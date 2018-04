Avengers: Infinity War - Il regista Joe Russo accenna ad una speciale connessione tra Thanos e Tony Stark

Di Pietro Ferraro giovedì 12 aprile 2018

Thanos e Tony Stark sarebbero connessi in maniera particolare rispetto al resto degli eroi dell'UCM.

Tony Stark è collegato a Thanos in un modo molto particolare, lo rivela Joe Russo co-regista di Avengers: Infinity War. Stark è un personaggio "multitasking" che funge da mentore di Peter Parker, fidanzato di Pepper Potts e fautore dei divisivi "Accordi di Sokovia" che lo ha posto come leader della fazione Iron Man contrapposta alla fazione Captain America. L'arrivo di Thanos e dei suoi seguaci sulla Terra costringerà Iron Man a mettere da parte il conflitto con Steve Rogers e concentrarsi su Thanos e il pericolo che le Gemme dell'Infinito rappresentano per l'universo intero e la realtà stessa.

In un'intervista con The Telegraph India, i registi di "Infinity War", Joe e Anthony Russo, hanno discusso di Avengers 3 e dell'intero processo di realizzazione del film, schivando abilmente qualsiasi domanda relativa agli Avengers ed eventuali spoiler indesiderati. Nonostante ciò alcuni commenti sul film risultano alquanto interessanti e tra questi un'affermazione di Joe Russo su un peculiare collegamento tra Stark e Thanos.

E' connesso con tutti gli eroi. Ma penso che la connessione più specifica l'abbia Tony perché Tony è un futurista e ha predetto una minaccia come Thanos. È vissuto nel suo cervello anche se non poteva dargli un nome. Tony è il più disperatamente intenzionato, fino al midollo, a reagire contro qualcosa come Thanos, anche se tutti gli eroi dovranno affrontare una minaccia, non importa chi sia o da dove provenga. Ma penso che questo sia intrinseco alla psicologia di Tony, e poiché Tony ha iniziato tutto con Iron Man, ha una connessione speciale con la minaccia che sta per affrontare.

Se prendiamo alcune singole azioni di Tony Stark all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel ci rendiamo conto che spesso il suo ruolo lo ha messo in una posizione scomoda, quasi da antagonista: è lui che in Avengers: Age of Ultron ha creato accidentalmente Ultron ed è sempre lui che in Captain America: Civil War si è schierato con il governo contro l'amico Steve Rogers. Come recita il detto: "La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni", ma è indubbio che la nascita di Ultron derivasse da un desiderio di Stark di difendere la Terra da minacce sempre più potenti, che ora l'arrivo di Thanos hanno dimostrato non essere semplici ipotesi, ma una cruda realtà che potrebbe richiedere l'utilizzo di mezzi non ortodossi e il sacrificio di molti eroi.

Da questa catena di eventi innescata da Tony Stark nasce l'ipotesi di un Iron Man che si sacrifica in "Infinity War", immolandosi per salvare l'universo, "pagando" con la sua morte alcune scelte sbagliate e passando il testimone al suo allievo e genietto tecnologico Peter Parker, rappresentante di una nuova generazione di eroi della Fase 4, un po' come è accaduto con la saga di Star Wars. Una morte plausibile quella di Iron Man se vista nel complesso degli eventi dell'UCM, come lo sarebbe però anche una eventuale dipartita di Captain America, anche rispetto ai fumetti. In "Infinity War" troviamo uno Steve Rogers radicalmente cambiato da un futuro in cui non c'è più quella distinzione così netta tra giusto e sbagliato, anche se in realtà questo mondo in cui eticamente impera il "grigio" non ha fiaccato "Cap", ma lo ha invece trasformato e indurito, cambiandolo profondamente rispetto ad un Tony Stark. Steve Rogers è così passato da ingenuo cavaliere dalla scintillante armatura a combattente clandestino, più simile a Vedova Nera che all'eroico militare tutto d'un pezzo schierato contro i nazisti, cambiamento che potrebbe vederlo in una nuova veste nella Fase 4, in cui ci sarebbe senza dubbio spazio per il nuovo "Cap" formato "Nomad".

Le ipotesi si sprecano e la curiosità cresce, così come le aspettative per questo vero e proprio kolossal che approderà nei cinema italiani il 25 aprile, quello di cui siamo certi è che, in un modo o nell'altro, l'avvento del Titano Pazzo stravolgerà l'intero UCM al solo scopo di dargli un nuovo inizio.

